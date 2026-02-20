富山市が家庭ごみ収集の有料化へ踏み出した一方で、

ごみ処理をともに行っている市町村では有料化への賛否が割れています。



富山市は滑川市、立山町、上市町、舟橋村とつくる富山地区広域圏事務組合で家庭ごみの収集と焼却を行っています。

焼却するごみが増えるほど焼却施設の維持費が増加するためごみの減量が課題です。



有料化するかどうかは各市町村の判断となります。



舟橋村は富山市と同様に有料化を目指す方針で、今後、住民との意見交換会を行うことを検討しています。





滑川市は有料化するかどうかは未定としながらも、「ごみを減らす手段の1つ」と肯定的にとらえています。一方で立山町と上市町は有料化には否定的です。立山町 舟橋貴之町長「もうちょっとごみを減らす努力をしたいなと思う。やれること、思いつくことはやるだけやってみて、それでもごみの量が減らなくて、かつ立山町の負担が増えてくるならば、その時には町民の皆さん方にお願いしなきゃいけないだろうと思うが、まだ努力すれば減らせるんじゃないかなと。だいたい1キロ当たり10円から11円負担金を取られる。12円から13円になる可能性があるわけです。富山市が減らすことによって。わたくしどもは富山市と同等程度、それを上回るくらい減らす努力をしなければいけないと思っています」ごみ焼却施設の運営などにかかる各自治体の負担金はごみの搬入量によって決まるため、有料化した自治体でごみが減ると結果として有料化しない自治体の負担が増える可能性があります。上市町の中川町長はおととい、町の予算案発表後の取材に対し「ごみを削減する取り組みはほかにもある。子どものころからごみを減らす意識を育むことが大切」と有料化はしない考えを示しました。立山町、上市町ともに有料化で住民負担を増やさなくてもごみを減らす方法はあるという考えです。家庭からのごみをどうやって減らすのか考え方は様々ですが、私たち自身が日頃からごみを分別したり減らしたりする意識を持つことが大切ですね。