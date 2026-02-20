◆上野キャスター

富山市政担当の清水記者です。

富山市の新年度予算案、ポイントはなんでしょうか。



◆清水万梨子記者

人口減少と少子化への対策です。市は今回の予算案で新たに特別枠を設けました。



富山市の人口は先月末の時点でおよそ40万1000人で40万人割れが迫っています。

市町村合併で今の富山市が誕生した2005年と比べると1万7000人余り減っています。

この流れに歯止めをかけるとともに、人口減少に対応できる社会を作っていこうというものです。





◆上野キャスター具体的にはどのような事業が盛り込まれているのでしょうか。◆清水記者新たな事業のひとつが「日本一幸せ」とキャッチフレーズを付けた移住プロジェクトです。介護・保育・公共交通・農業の人材不足が深刻な4つの分野で、県外から移住し、仕事に就いてもらおうというもので、5700万円余りを盛り込んでいます。介護の分野では、社会福祉士などの資格を持ち、県外から移住して、市内の介護保険サービス事業所などに就職する人を対象に奨励金を渡します。例えば妻が介護福祉士の資格を持ち18歳以下の子どもがいる家族3人の世帯の場合は、基本金額と夫に対してそれぞれ10万円、子ども1人あたり20万円、さらに資格の種類によって決まる加算で10万円、あわせて50万円が支給されます。富山市は現在も東京圏から移住し仕事に就く人などを対象に、移住支援金を単身で60万円、世帯では最低100万円交付していて、これに上乗せされます。◆上野キャスター富山型の婚活支援にも取り組むんですね。◆清水記者市が主体となって取り組むのはこれが初めてで、事業費は800万円余りです。路面電車・科学博物館路面電車を利用してまちなかを周るイベントや科学博物館でのプラネタリウム鑑賞など、交流の場をつくる事業を試験的に行いながら結婚支援を検討します。地域の振興にもつなげ相乗効果をねらう考えです。人口減少・少子化対策の特別枠としては17事業、合わせて8800万円余りを計上しています。◆上野キャスター藤井市長にとっては2期目最初の年度予算案の編成ですね。◆清水記者藤井市長は会見で、「笑顔あふれる幸せ日本一とやま実現予算」とキャッチフレーズを説明しました。人口減少・少子化対策の特別枠については次のように述べました。富山市 藤井市長「核家族化が進む中で子どもを産み育てやすい環境が地域になかったりする。男女の出会いから結婚、妊娠、出産、子育て、子どもを社会に送り出す手前まで、しっかりと国・県・市が協力してこれからもサポートしていきたい」◆上野キャスター一方で、人口減少に対応できる地域づくりも大切ですね。◆清水記者はい。新年度予算案では森前市長の市政から続く公共交通を軸として拠点を集中させるコンパクトなまちづくり、いわゆるコンパクトシティ政策を深めることにも重点を置いています。◆上野キャスターその公共交通である富山地方鉄道をめぐっては路線の存続が課題となっていますね。◆清水記者新年度は地鉄の鉄道線の運行に必要な費用を沿線の市町村などが支援することを決めています。富山市の負担分として1億700万円を計上していて、負担率は沿線の市町村で最も高く50パーセントを超えています。さらに今後の運行継続にむけて不二越・上滝線の活性化に向けた調査も行います。このほか、およそ20年分のビッグデータを活用し、地域や路線別の人口の変化や居住地を選ぶ動向などを分析します。富山市は、コンパクトシティ政策によるこれまでの成果と、次の施策にどうつなげるかを検証したいとしています。富山市の新年度予算案は過去最大の規模となっています。新年度に取り組む事業ではその規模に見合った最大の効果を生み出してほしいと思います。富山市は新年度予算案を今月27日から始まる市議会定例会に提出します。