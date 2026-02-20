シカゴ・ブルズは18日、公式Instagramを更新。河村勇輝（24）が登場するNBAゲーム『NBA 2K26』の最新レーティングが大幅に上昇したことを伝え、大きな反響を呼んでいる。

公開されたビジュアルは、河村の凛々しいプレー姿の背景に「72」の数字が大きく書き込まれたもの。その横には「＋4」の表記が添えてあり、前回のレートから一気に上昇したことがみてとれる。現在、Gリーグで活躍中の河村。ノールックパスや3ポイントシュートなどを武器に、キャリアハイを更新し続ける快進撃が反映された形だ。

【画像】「NBA 2K」のレーティングが上昇した河村勇輝（画像はシカゴ・ブルズ公式Instagramより引用）

この投稿には、記事執筆時点で、Instagramユーザーから、2.2万以上の「いいね！」が集まっており、「YUKIIII」「神」といった熱いエールが寄せられた。また一部の海外ファンからは、「only 72？」「Should be a 92」といった、さらなる高い評価を望む声も寄せられている。