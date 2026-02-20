【テニス速報】 ドバイDuty Freeテニス選手権 第6日 アレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナ vs ガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニ
ドバイDuty Freeテニス選手権
大会期間：2026年2月15日～2026年2月22日
開催地：アラブ首長国連邦 ドバイ
コート：ハード（屋外）
結果：[アレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナ] 1 - 2 [ガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニ]
ドバイDuty Freeテニス選手権第6日がアラブ首長国連邦 ドバイで行われ、女子ダブルス準決勝で、第4シードのアレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナと第5シードのガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニが対戦した。
第1セットはアレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナが6-4で先取。第2セットはガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニが6-2で奪い返すと、第3セットもガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニが10-6で制し、ガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-02-20 20:32:05 更新