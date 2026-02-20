本日の【上場来高値更新】 大崎電、メイコーなど68銘柄
本日の日経平均株価は、米株安や中東の地政学リスクを警戒した売りが優勢となり、前日比642円安の5万6825円と3日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は68社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、26年3月期の最終利益・配当予想の上方修正と自社株買い発表が好感された大崎電気工業 <6644> [東証Ｐ]、モルガン・スタンレーMUFG証券が目標株価を引き上げたメイコー <6787> [東証Ｐ]など。そのほか、ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ <7685> [東証Ｇ]は8日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1450> タナケン 東Ｓ 建設業
<1871> ピーエス 東Ｐ 建設業
<1909> 日本ドライ 東Ｓ 機械
<1926> ライト 東Ｐ 建設業
<1950> 日本電設 東Ｐ 建設業
<1959> クラフティア 東Ｐ 建設業
<2264> 森永乳 東Ｐ 食料品
<2469> ヒビノ 東Ｓ サービス業
<2705> 大戸屋ＨＤ 東Ｓ 小売業
<3110> 日東紡 東Ｐ ガラス土石製品
<3288> オープンＨ 東Ｐ 不動産業
<3299> ムゲンＥ 東Ｓ 不動産業
<3433> トーカロ 東Ｐ 金属製品
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<3467> アグレ都市 東Ｓ 不動産業
<3569> セーレン 東Ｐ 繊維製品
<3941> レンゴー 東Ｐ パルプ・紙
<4186> 東応化 東Ｐ 化学
<4507> 塩野義 東Ｐ 医薬品
<4519> 中外薬 東Ｐ 医薬品
<4549> 栄研化 東Ｐ 医薬品
<4553> 東和薬品 東Ｐ 医薬品
<4633> サカタＩＮＸ 東Ｐ 化学
<4658> 日本空調 東Ｐ サービス業
<4659> エイジス 東Ｓ サービス業
<4966> 上村工 東Ｓ 化学
<4975> ＪＣＵ 東Ｐ 化学
<5101> 浜ゴム 東Ｐ ゴム製品
<5121> 藤コンポ 東Ｐ ゴム製品
<5357> ヨータイ 東Ｐ ガラス土石製品
<5393> ニチアス 東Ｐ ガラス土石製品
<5706> 三井金属 東Ｐ 非鉄金属
<5802> 住友電 東Ｐ 非鉄金属
<5831> しずおかＦＧ 東Ｐ 銀行業
<5838> 楽天銀 東Ｐ 銀行業
<5857> ＡＲＥＨＤ 東Ｐ 非鉄金属
<5869> 早稲田学習研 東Ｓ サービス業
<5982> マルゼン 東Ｓ 金属製品
<6039> 動物高度医療 東Ｇ サービス業
<6227> ＡＩメカ 東Ｓ 機械
<6264> マルマエ 東Ｐ 機械
<6309> 巴工業 東Ｐ 機械
<6327> 北川精機 東Ｓ 機械
<6328> 荏原実業 東Ｐ 機械
<6370> 栗田工 東Ｐ 機械
<6432> 竹内製作所 東Ｐ 機械
<6490> ＰＩＬＬＡＲ 東Ｐ 機械
<6507> シンフォニア 東Ｐ 電気機器
<6644> 大崎電 東Ｐ 電気機器
<6670> ＭＣＪ 東Ｓ 電気機器
<6745> ホーチキ 東Ｐ 電気機器
<6777> ｓａｎｔｅｃ 東Ｓ 電気機器
<6787> メイコー 東Ｐ 電気機器
<7131> のむら産業 東Ｓ 卸売業
<7224> 新明和 東Ｐ 輸送用機器
<7466> ＳＰＫ 東Ｐ 卸売業
<7483> ドウシシャ 東Ｐ 卸売業
<7608> ＳＫジャパン 東Ｓ 卸売業
<7685> バイセル 東Ｇ 卸売業
<7735> スクリン 東Ｐ 電気機器
<7760> ＩＭＶ 東Ｓ 精密機器
<7821> 前田工繊 東Ｐ その他製品
<7826> フルヤ金属 東Ｐ その他製品
<7936> アシックス 東Ｐ その他製品
<8928> 穴吹興産 東Ｓ 不動産業
<9301> 三菱倉 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9368> キムラユニテ 東Ｓ 倉庫運輸関連
<9543> 静ガス 東Ｐ 電気・ガス業
株探ニュース