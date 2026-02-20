　本日の日経平均株価は、米株安や中東の地政学リスクを警戒した売りが優勢となり、前日比642円安の5万6825円と3日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は68社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、26年3月期の最終利益・配当予想の上方修正と自社株買い発表が好感された大崎電気工業 <6644> [東証Ｐ]、モルガン・スタンレーMUFG証券が目標株価を引き上げたメイコー <6787> [東証Ｐ]など。そのほか、ＢｕｙＳｅｌｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ <7685> [東証Ｇ]は8日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1450> タナケン　　　東Ｓ　建設業
<1871> ピーエス　　　東Ｐ　建設業
<1909> 日本ドライ　　東Ｓ　機械
<1926> ライト　　　　東Ｐ　建設業
<1950> 日本電設　　　東Ｐ　建設業
<1959> クラフティア　東Ｐ　建設業
<2264> 森永乳　　　　東Ｐ　食料品
<2469> ヒビノ　　　　東Ｓ　サービス業
<2705> 大戸屋ＨＤ　　東Ｓ　小売業
<3110> 日東紡　　　　東Ｐ　ガラス土石製品

<3288> オープンＨ　　東Ｐ　不動産業
<3299> ムゲンＥ　　　東Ｓ　不動産業
<3433> トーカロ　　　東Ｐ　金属製品
<3449> テクノフレ　　東Ｓ　金属製品
<3467> アグレ都市　　東Ｓ　不動産業
<3569> セーレン　　　東Ｐ　繊維製品
<3941> レンゴー　　　東Ｐ　パルプ・紙
<4186> 東応化　　　　東Ｐ　化学
<4507> 塩野義　　　　東Ｐ　医薬品
<4519> 中外薬　　　　東Ｐ　医薬品

<4549> 栄研化　　　　東Ｐ　医薬品
<4553> 東和薬品　　　東Ｐ　医薬品
<4633> サカタＩＮＸ　東Ｐ　化学
<4658> 日本空調　　　東Ｐ　サービス業
<4659> エイジス　　　東Ｓ　サービス業
<4966> 上村工　　　　東Ｓ　化学
<4975> ＪＣＵ　　　　東Ｐ　化学
<5101> 浜ゴム　　　　東Ｐ　ゴム製品
<5121> 藤コンポ　　　東Ｐ　ゴム製品
<5357> ヨータイ　　　東Ｐ　ガラス土石製品

<5393> ニチアス　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5706> 三井金属　　　東Ｐ　非鉄金属
<5802> 住友電　　　　東Ｐ　非鉄金属
<5831> しずおかＦＧ　東Ｐ　銀行業
<5838> 楽天銀　　　　東Ｐ　銀行業
<5857> ＡＲＥＨＤ　　東Ｐ　非鉄金属
<5869> 早稲田学習研　東Ｓ　サービス業
<5982> マルゼン　　　東Ｓ　金属製品
<6039> 動物高度医療　東Ｇ　サービス業
<6227> ＡＩメカ　　　東Ｓ　機械

<6264> マルマエ　　　東Ｐ　機械
<6309> 巴工業　　　　東Ｐ　機械
<6327> 北川精機　　　東Ｓ　機械
<6328> 荏原実業　　　東Ｐ　機械
<6370> 栗田工　　　　東Ｐ　機械
<6432> 竹内製作所　　東Ｐ　機械
<6490> ＰＩＬＬＡＲ　東Ｐ　機械
<6507> シンフォニア　東Ｐ　電気機器
<6644> 大崎電　　　　東Ｐ　電気機器
<6670> ＭＣＪ　　　　東Ｓ　電気機器

<6745> ホーチキ　　　東Ｐ　電気機器
<6777> ｓａｎｔｅｃ　東Ｓ　電気機器
<6787> メイコー　　　東Ｐ　電気機器
<7131> のむら産業　　東Ｓ　卸売業
<7224> 新明和　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7466> ＳＰＫ　　　　東Ｐ　卸売業
<7483> ドウシシャ　　東Ｐ　卸売業
<7608> ＳＫジャパン　東Ｓ　卸売業
<7685> バイセル　　　東Ｇ　卸売業
<7735> スクリン　　　東Ｐ　電気機器

<7760> ＩＭＶ　　　　東Ｓ　精密機器
<7821> 前田工繊　　　東Ｐ　その他製品
<7826> フルヤ金属　　東Ｐ　その他製品
<7936> アシックス　　東Ｐ　その他製品
<8928> 穴吹興産　　　東Ｓ　不動産業
<9301> 三菱倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9368> キムラユニテ　東Ｓ　倉庫運輸関連
<9543> 静ガス　　　　東Ｐ　電気・ガス業

株探ニュース