鯨木が、本日デジタルシングル「SICKS…?」をリリースした。

本作は、2026年1作目のデジタルシングルで、4ピースバンド「エイハブ」による書き下ろしが実現した。

幽霊と愛がテーマにあるこの楽曲は、ソリッドなロックでありながら、テクノサウンドのアプローチも盛り込まれたトラックに仕上がっているという。気持ちの良いミドルテンポに、キャッチーなメロディが融合、サビに繰り返される「足りない足りないの」「苦しい苦しいの」の歌詞がストレートに伝わり、憂い・嘆きを巧みに表現しているとのことだ。

MVは、若手イラストレーター・キケンがイラストと動画制作を全て担当。ミステリアスな雰囲気が漂うイラストのテイストと、どこか懐かしいホラーゲームのステージ進行とストーリー運びに没入し、登場する少女の悲しみに触れ、あっという間に過ぎ去り、何回も見たくなる仕上がりとなっているという。

https://youtu.be/BTcL0OEsCyM