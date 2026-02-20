鯨木、ニューデジタルシングル「SICKS…?」本日リリース。ホラーミステリーを題材にしたMV公開も
鯨木が、本日デジタルシングル「SICKS…?」をリリースした。
本作は、2026年1作目のデジタルシングルで、4ピースバンド「エイハブ」による書き下ろしが実現した。
幽霊と愛がテーマにあるこの楽曲は、ソリッドなロックでありながら、テクノサウンドのアプローチも盛り込まれたトラックに仕上がっているという。気持ちの良いミドルテンポに、キャッチーなメロディが融合、サビに繰り返される「足りない足りないの」「苦しい苦しいの」の歌詞がストレートに伝わり、憂い・嘆きを巧みに表現しているとのことだ。
MVは、若手イラストレーター・キケンがイラストと動画制作を全て担当。ミステリアスな雰囲気が漂うイラストのテイストと、どこか懐かしいホラーゲームのステージ進行とストーリー運びに没入し、登場する少女の悲しみに触れ、あっという間に過ぎ去り、何回も見たくなる仕上がりとなっているという。
◾️「SICKS…?」
2026年2月20日（金）リリース
配信：https://kujiragi.lnk.to/sicks
▼生誕記念グッズサイト
https://kujiragi.jp/seitankinen/
