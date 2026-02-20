TBS、映画『ラストマイル』本編ノーカットで地上波初放送 綾野剛＆星野源『MIU404』一挙再放送も【放送日時】
TBSは3月9日、映画『ラストマイル』を本編ノーカットで地上波初放送する（後8：55）。併せてドラマ『MIU404』の再放送も決定した。
【画像】映画『ラストマイル』勝俣奏太（前田旺志郎）＆白井一馬（望月歩）の登場シーン
2024年8月23日に劇場公開した、公開直後から大きな話題を呼び、興行収入59億円を突破、観客動員400万人超を記録する大ヒットとなった『ラストマイル』。『アンナチュラル』『MIU404』と同じ世界線で物語が展開する“シェアード・ユニバース”作品としても注目を集めた。第48回日本アカデミー賞では優秀作品賞をはじめ、優秀監督賞（塚原あゆ子）、最優秀脚本賞（野木亜紀子）ほかを受賞した。
『MIU404』は俳優の綾野剛と星野源が主演を務めた連続ドラマ。警視庁機動捜査隊という実在の警察組織のなかの第4機動捜査隊という架空のチーム（第1〜第3は実在する）を舞台設定にしたオリジナルの刑事ドラマ。24時間という制限のなかでいち早く犯人を追う物語で、綾野は考える前に体が動いてしまう伊吹藍役、星野は常に先回り思考で道理を見極める志摩一未役で、まったくタイプの異なる2人によるタッグで人気を博した。
【放送日時】
1話・2話：2月28日（土）深夜1：58〜前4：15
3話：3月1日（日）深夜2：28〜3：28
4話：3月3日（火）深夜3：00〜午前4：00
5話：3月4日（水）深夜2：05〜3：05
6話：3月5日（木）深夜2：41〜3：41
7話：3月6日（金）深夜2：35〜3：35
8話・9話：3月7日（土）深夜1：58〜3：58
10話・11話：3月8日（日）深夜1：28〜3：45
