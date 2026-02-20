崎山蒼志、ニューアルバム『good life, good people』発売＆ライブ開催決定。「この2年間の自分自身の混沌が漂うアルバムになっている」
崎山蒼志が、4月15日に2年8カ月ぶりとなるニューアルバム『good life, good people』を発売することを発表した。併せて、6月12日に東京・Spotify O-EASTにて＜good life, good people＞の開催も決定したことを明らかにした。
アルバム『good life, good people』は、崎山蒼志4枚目のフルアルバム。TVアニメ『SANDA』のEDテーマでPASTASTAのkabanagu、yuigot、トラックメーカー・kosamegaと制作した「ダイアリー」や、TVアニメ『青のミブロ』-芹沢暗殺編-のEDテーマ「泡沫」、また自身の原点でもある弾き語りなどを収録している。さらに個性的なアーティストたちとの共作も収録予定。
初回限定盤には、2024年自身の22歳の誕生日に行われた弾き語りライブ映像を完全収録しており、ファン投票で選ばれた楽曲や、未発表曲なども披露した貴重なライブを円盤化。今回は、CD早期予約キャンペーンも実施決定。Pre-Add / pre-Saveも実施しているので是非早めにチェックしてほしい。
また、6月12日に行われるライブ＜good life, good people＞は、アルバム収録曲はもちろん、崎山蒼志のライブを語る上で欠かせない楽曲の数々を披露予定だという。ライブ当日は、アルバムにも参加したスペシャルゲストが多数出演することも明らかにした。ゲストの詳細は追って発表されるとのことだ。さらに、今回のライブは会場前方に指定席も用意されるとのことで、ライブハウスで立ちっぱなしの観覧が不安な方も安心して楽しめそうだ。
◾️崎山蒼志 コメント
Q.久しぶりのアルバムリリースですが、どのようなアルバムになっていますか？
A.この2年間の自分自身の混沌が漂うアルバムになっていると思います。その混沌というのは、自分を取り巻く出来事に起因しているものから、世界中のあらゆる出来事、それを咀嚼する事が出来ず頭の中で彷徨し続けたものを総称しているのだと思います。孤独な時程相対し、習慣の様にその混沌の根を探り続けました。幸福な事に、自分には友人や大切な人がいて、咀嚼出来ない感情を話し合う事ができました。このアルバム、楽曲群は、その間に生まれた感触だと思います。形にできた事に今は感謝しています。そして少しでも聴いて頂けて、関心頂けたならこの上ありません。
Q.アルバムと同名のライブも開催が決定しました。ファンのみなさんへのメッセージをお願いいたします！
A.久方振りのライブとなります。アルバム曲、昔の曲含め、雑多に演奏できたらと思っております。何より、皆さんにお会いできます事を楽しみにしております。
なお、本日20時よりオフィシャルモバイルファンクラブ「崎山寝返りの湯」会員、かつ同名のアルバムの通常盤をSony Music Shopにて早期予約購入した人向けのチケット最速先行がスタートした。
◾️アルバム『good life, good people』
2026年4月15日（水）発売
購入：https://sakiyamasoushi.lnk.to/glgp_PKG
Pre-Add / Pre-save：https://sakiyamasoushi.lnk.to/glgp_PAPS
○初回生産限定盤（CD＋Blu-ray）
SRCL-13617〜13618 \8,500（税込）
CD：「ダイアリー」「泡沫」など全10曲予定
Blu-ray：崎山蒼志“独演二十二歳・二十二唱”（2024年8月31日＠東京・品川インターシティーホール）
歌詞ブックレット
崎山蒼志書下ろしエッセイZINE
○通常盤（CD）
SRCL-13619 \3,300（税込）
CD：初回限定盤同様
▼Sony Music Shop期間限定キャンペーン、各CDショップにて、早期予約キャンペーン実施！
詳細：https://sakiyamasoushi.com/
▼購入者特典内容
Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ
Sony Music Shop ・・・ オリジナルピック
楽天ブックス ・・・ オリジナルアクリルキーホルダー
セブンネットショッピング ・・・ オリジナルマルチショルダーバッグ
崎山蒼志応援店 ・・・ オリジナルスマホサイズステッカー
※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
※上記店舗以外での配布はございません。あらかじめご了承ください。
※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
※応援店対象店舗、特典絵柄は追ってご案内いたします。
※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
◾️＜good life, good people＞
2026年6月12日（金）東京・Spotify O-EAST
開場 18:00 / 開演 19:00
▼チケット
指定席 7,200円
スタンディング 5,800円
※別途ドリンク代600円
※お一人様4枚まで
※小学生以上チケット必要 / 未就学児入場不可
・チケット販売スケジュール
＜Sony Music Shop早期CD予約購入者限定＞オフィシャルモバイルファンクラブ「崎山寝返りの湯」最速先行受付
抽選受付期間：2月20日（金）20:00〜3月5日（木）23:59
https://sakiyamasoushi-fc.com/goodlifegoodpeople_260220/
・オフィシャルモバイルファンクラブ「崎山寝返りの湯」先行受付
抽選受付期間：2月28日（土）10:00〜3月8日（日）23:59
https://sakiyamasoushi-fc.com/goodlifegoodpeople_260228/
・一般
発売日：5月9日（土）10:00〜
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/sakiyamasoushi/
ローソンチケット：https://l-tike.com/sakiyamasoushi/
イープラス：https://eplus.jp/sakiyamasoushi/
▼お問い合わせ
ホットスタッフ・プロモーション
Tel：050-5211-6077（平日12:00〜18:00）
◾️「泡沫」
2025年12月21日（日）0:00 先行配信
2026年2月11日（水）CDリリース
CD購入：https://sakiyamasoushi.lnk.to/HOMATSU_
配信：https:/sakiyamasoushi.lnk.to/homatsu
※デジタル特典付き
▼完全生産限定盤
￥1,800（税込）SRCL-13529
アニメ書下ろしイラストジャケ写／7インチ特別パッケージ仕様
・収録曲
泡沫
yorube
泡沫 -Instrumental-
▼対象店舗 / 特典内容
購入者対象オリ特 ※絵柄は後日公開
Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ
楽天ブックス ・・・ スマホサイズブロマイド
セブンネット ・・・ 缶バッジ
ソフマップ ・・・ アクリルコースター
アニメイト ・・・ ましかくブロマイド
Ｊｏｓｈｉｎ ・・・ Ｌ判ブロマイド
Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉｃ Ｓｈｏｐ ・・・ ポストカード
※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。
※応援店対象店舗・特典絵柄は追ってご案内いたします。
※各オンラインショップに関して、商品カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
■TVアニメ『青のミブロ』-芹沢暗殺編-
▼放送情報
読売テレビ・日本テレビ系全国ネット 2025年12月20日（土）から放送開始
▼キャスト
ちりぬ にお：梅田修一朗
斎藤 はじめ：小林千晃
田中 太郎：堀江瞬
土方 歳三：阿座上洋平
沖田 総司：小野賢章
芹沢 鴨：竹内良太
近藤 勇：杉田智和
▼スタッフ
原作：安田剛士
監督：羽鳥久美子
シリーズ構成：猪原健太
キャラクターデザイン：大場優子、西田美弥子、猪瀬愛美
美術監督：柴田聡
色彩設計：渡辺亜紀
撮影監督：野村雪菜
音響監督：亀山俊樹
音楽：林ゆうき
アニメーション制作：MAHO FILM
公式サイト：https://miburoanime.com/
公式X（旧Twitter）：https://x.com/miburo_anime
公式YouTube：https://www.youtube.com/@ytv_anime
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@miburo_anime
