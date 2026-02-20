ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート女子で銀メダルの坂本花織（シスメックス）と銅メダルの中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が２０日、そろって一夜明けの記者会見に臨んだ。

プレッシャーをはねのけ実力を発揮できたのは、ペア金メダルの「りくりゅう」ら、仲間らと楽しく過ごせた環境も大きかった。質問と回答は以下の通り。（デジタル編集部）

質問：オリンピック全体を通して感じたことは。

坂本：（選手村が）おうちみたいな間取りで、女子みんなで過ごすみたいな感じが、試合なのに試合じゃないみたいな感じで。競技外のところでもリラックスできる楽しい雰囲気で過ごせる場だったし、ちょっと部屋を出たら違う競技の選手たちがいっぱいいて、いろんな関わりができた。

競技同士、競技が違う選手とも、「頑張ってください」とか、「頑張ってきます」みたいな感じでやり取りができるっていうのもすごいいいなって感じだった。スケート競技が集まって結構わちゃわちゃできたので、そこはすごい楽しかった。競技の部分では前回が無観客だったので、今回、平昌のときと同様いろんなファンの方も来てくれたり親戚とか家族とかも来てくれたので、うれしいなっていうのはすごい感じました。

中井：初めてのオリンピックだったのでわからないことだらけだったけど選手村とかも思っていた以上にすごくて、自動販売機で無料で買えたり、ピッてやったら買えたりするのが、びっくりしたし、食堂も広くて。で、あとは他の選手の方々との交流が初めてだったので、それもすごく新鮮で、試合終わりにみんな一緒にご飯を食べながら話したりするのがすごく楽しかった。

質問：坂本選手は演技直後に涙があふれた。改めてこの大会を振り返ってどう思うか。中井選手は初めての五輪で、フリーは最終滑走。どんな精神状態だったか。

坂本：私自身最後のオリンピックだったので、本当にいろんな場面をこの目で焼きつけたいと思って、それぞれのカテゴリーの応援をしたり、それを見てすごく力をもらって。個人戦に向けて不安になる部分もあったんですけど、それでもやっぱり力をもらった方が大きかった。いろんな刺激を受けて、個人戦に挑めたのがすごく良かったのかなと思います。

中井：ショートが終わって自分の順位が１位ってわかったときは正直びっくりしましたし、そのときは結構プレッシャーだったり、やらないといけなっていうふうな気持ちになった。けどフリー当日は気持ちをちゃんと切り替えて、ショートのことは１回忘れて、フリーは一から頑張ろうって思ってたので、本番はそこまでプレッシャーもなく、いつも通りの自分で挑めていたので、トリプルアクセルも落ち着いて着氷できたかなって思います。

質問：坂本選手は「この最後のオリンピックを余すことなく、全ての景色を目に焼き付けたい」と常々言っていたが、一夜明けてどんな景色が目に焼き付いてるか。

坂本：昨日終わった段階で、本当に自分自分自身、こんな自分に、たくさん応援してくれた人たちが、いっぱい泣いてくれて、たくさん声をかけてくれて、「今まで頑張ってきてよかったな」とか、「こんなにもたくさんの人に応援してもらえてたんだ」っていうのをすごく実感できて、すごく幸せ者だなって思った。でもその反面、やっぱりたくさんの人たちに、もうちょっといい景色を見せたかったなっていうのは正直ありました。

質問：坂本選手。来季以降に未練は芽生えていませんか。昨日りくりゅうさんとどんな話で盛り上がったか。

坂本：未練は正直ないですね。もうこのシーズンでやりきるって決めてたので、正直この結果は、もちろん悔しいですけど、もう２１年間やりきった方が大きいので、未練はマジでないですね。

（三浦）璃来と（木原）龍一くんの、なんか夫婦喧嘩みたいなのをずっとひたすら聞いていた。いつもするんですよ、あの２人が。なんか龍一くんが、「聞いてよ、璃来がさあ」みたいな感じで、「でも龍一くんがー」みたいな話を一生聞いてます。それに対して、ずっと「仲良しやな」っていう、ほんわかムードの会話しかしてないです。

質問：冬季五輪の日本のメダルが二人のメダルで１００個になった。ＪＯＣの公式記録としては二人のメダルがともに９９個目で次のメダルが１０１個目となるそう。私こそが１００個目だと、二人で決めてほしい

坂本：いやいや一緒。９９。ふたりで９９。