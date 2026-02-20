Eveの新曲「風のアンセム feat. suis from ヨルシカ」が、4月6日から放送されるTVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』のオープニングテーマに起用されることが発表となった。

講談社『モーニング・ツー』にて連載中の王道魔法ファンタジー作品『とんがり帽子のアトリエ』がTVアニメに。白浜 鴎の原作による同作品は2016年に連載をスタートし、コミックスは現在第15巻まで発売中(国内)。全世界でのコミックス累計発行部数は750万部を突破しているなど海外でも好評で、フランスやスペイン、韓国ほか各国で漫画賞を受賞していることに加え、2020年には米国アイズナー賞『最優秀アジア作品賞』を受賞した。

アニメーション制作は、TVアニメ『ゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜』やTVアニメ『サマータイムレンダ』など数々の人気作品を手掛けるBUG FILMSが担当する。

Eveが書き下ろしした新曲「風のアンセム feat. suis from ヨルシカ」は、ヨルシカのsuisをゲストボーカルに迎えて制作されたもので、Eveとsuisのタッグは今回で3曲目のコラボレーションとなる。この発表に合わせて音源の一部が視聴できる本PVが公開となった。

以下にEveとヨルシカのsuisのコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

「『とんがり帽子のアトリエ』という素晴らしい物語の一部になれること、大変光栄です。

魔法は決して特別な力ではなく、願いを描き続ける全ての人の手の中に宿るものだと信じています。

誰かと響き合う「共鳴」によって、独り迷う夜も、過去の後悔や過ちさえも未来を紡ぐ線となり繋がっていく。正反対の場所から同じ夜明けを願うようsuisさんにも歌ってもらいました。

この曲が、音楽という魔法によって、自分だけの光を描こうとする全ての人へ届くアンセムとなりますように」

──Eve

◆ ◆ ◆

「作中の彼女たちが、響き合い共鳴することで新たな希望の魔法を見つけていく姿が好きです。

Eveさんの描いた楽曲には優しさで紡がれる魔法の美しさが溢れていて、初めて聴いた瞬間から『とんがり帽子のアトリエ』のオープニングでこれを浴びたい！と思っていました。そこに私は手中に温かさや強さを持ち寄って、共鳴しにいきたいとも思いました。

そしてアンセムたるこの楽曲が、皆様の日常に何か希望をもたらすことができたら……それこそ魔法みたいで素敵です。

楽しみにお待ちくださいませ！」

──suis

■TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』

▼放送情報

・TOKYO MX：4月6日(月) 23:00〜

・BS11：4月6日(月) 23:00〜

・KBS京都：4月6日(月) 24:30〜

・サンテレビ：4月6日(月) 24:30〜

・テレビ愛知：4月6日(月) 26:05〜

・テレビ西日本：4月6日(月) 25:45〜

・北海道テレビ：4月6日(月) 26:10〜

・AT-X：4月6日(月) 23:00〜

※放送日時は予告なく変更となる場合が御座います

配信：Netflix・ABEMAほか

▼主題歌

オープニングテーマ：「風のアンセム feat.suis from ヨルシカ」／Eve

エンディングテーマ：「ただ美しい呪い」／Nakamura Hak

▼STAFF

原作：白浜鴎「とんがり帽子のアトリエ」(講談社「モーニング・ツー」連載)

監督：渡辺 歩

副監督：篠原 准

シリーズ構成・脚本：瀬古浩司

キャラクターデザイン・総作画監督：うなばら海里

チーフアニメーター：中野悟史

服飾デザイン：小川 茜

小物設定：鈴木典孝・岩畑剛一

美術監督：後藤亮太

美術設定：多田周平・中島美佳

色彩設計：中野尚美

撮影監督：北岡 正

編集：本田優規

音響監督：小泉紀介

音楽：北村友香

音響制作：dugout

音楽制作：エイベックス・ピクチャーズ

アニメーション制作：BUG FILMS

▼CAST

ココ：本村玲奈

キーフリー：花江夏樹

アガット：山村響

テティア：陽木くるみ

リチェ：月城日花

オルーギオ：中村悠一

フデムシ：久野美咲

イグイーン：斎賀みつき

ほか

・公式HP：https://tongari-anime.com/

・公式X：https://x.com/tongari_anime

・本PV：https://youtu.be/0BrBWvjGmWc

▼原作

原作：白浜 鴎

連載：講談社「モーニング・ツー」にて好評連載中

コミックス：第1巻〜第15巻好評発売中

Ⓒ白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会