デジタル周辺機器やガジェットで人気のユーグリーンは、急速充電対応の充電ケーブル「USB TypeCケーブル」を30％オフの979円（税込）で販売しています。

カラーはブラック、ブルー、グリーンの3色。

UGREEN USB Type CケーブルPD対応100W/5A 超急速充電USB C to USB C 断線防止 iphone17/16/15シリーズ、MacBook Pro、Matebook、iPad、Xperia、Galaxy等Type-c機種対応 (2m, ブラック)

高耐久性の急速充電対応USB-Cケーブルがお買い得に

↑UGREEN「USB TypeCケーブル」

「UGREEN USB TypeCケーブル」は、最大100Wの急速充電と最大480Mbpsのデータ転送に対応した、長さ2mのUSB-Cケーブル。ケーブルはアルミニウム合金シェルとナイロンで編まれたナイロンファイバー被覆構造により、耐久性と柔軟性を両立したとのこと。10000回以上の折り曲げにも耐えられるため、一般的な充電ケーブルに比べて4倍長く使い続けられるとしています。

スマートフォンやノートPCはもちろん、タブレットやワイヤレスイヤホン、ゲーム機やドローンなど、幅広い製品の充電に使用可能。さらに、過電流や過熱、短絡を保護するE-markerスマートチップ搭載により、安全で安定した給電を提供してくれるといいます。

なお、長さ0.5m、1m、3mのケーブルもセール中のため、必要な長さに応じて選んでみるのがおすすめです。お得にゲットできるこの機会を、ぜひお見逃しなく。

