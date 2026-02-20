COX2、日々頑張る人々の背中を押す「調子に乗っちゃって」MV公開
COX2が、新曲「調子に乗っちゃって」を本日配信リリースし、MVを公開した。
本作は、新進気鋭の映像ディレクター・Takeru Shibuyaが監督を担当。生きづらさを抱える誰もが共感でき、日々頑張る現代の人々の背中を押しながらクスッと笑えるユーモアのあるMVに仕上がっているという。
「調子に乗っちゃって」は、様々なアーティストの楽曲を手がけるESMI MORIがサウンドプロデュースを担当。聴く人を肯定して自信を持たせてくれる歌詞と、「調子に乗っちゃって」というキャッチーなフレーズ、そして煌びやかで時に激しいポップ＆ロックなサウンドが特徴的な一曲となっているとのことだ。
◾️Takeru Shibuya監督 コメント
私ごとながら来週で30歳になりまして、そろそろ調子乗るのもほどほどにしないとなと思ってたタイミングで届いた楽曲でした。やっぱり歳をとっても明るく楽観的でありたいものです。MVをみて楽しんで、みんな適当やっちゃってください。
◾️「調子に乗っちゃって」
2026年2月20日（金）リリース
配信：https://cox2.lnk.to/choshiPR
