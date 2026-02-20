HOKUTO（THE RAMPAGE 吉野北人）の新曲「hate you? love you?」が、4月より放送開始予定のTVアニメ『神の雫』のオープニングテーマに決定した。

あわせて、本楽曲がHOKUTO本人の誕生日である3月6日に配信リリースされることも発表となった。本日2月20日より各配信サービスにてPre-add／Pre-saveキャンペーンもスタートしている。

本作は、Penthouseのメンバーが手掛けた楽曲。ワインを題材とするアニメの世界観に寄り添い、ジャズファンク調のダンサブルで洗練されたサウンドに仕上がっている。HOKUTOの新たな音楽的魅力を強く印象づける一曲だ。

『神の雫』は、2004〜2014年に『モーニング』（講談社）で連載された、原作・亜樹直／作画・オキモト・シュウによる人気漫画作品。幻のワイン“神の雫”をめぐる人間ドラマと、ワイン初心者にも分かりやすい表現が話題を呼び、世界的なワインブームを巻き起こした。全世界シリーズ累計発行部数1,500万部を突破し、ワイン業界関係者からも高い支持を得ている。

今回、新たなメディアミックス展開として初アニメ化が決定。4月よりTOKYO MX、関西テレビ、 BS日テレにて放送開始予定。

4th SG「hate you? love you?」

2026年3月6日（金） Digital Release

作詞：大原拓真 (Penthouse)

作曲：浪岡真太郎 (Penthouse)

編曲：石塚知生、浪岡真太郎 (Penthouse)

配信リンク：https://lnk.to/HATEYOU_LOVEYOU

Pre-add / Pre-saveキャンペーン

https://www.toneden.io/ponycanyon-438-8284/post/hokuto-hate-you-love-you-pre-add-pre-save