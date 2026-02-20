今、また注目！【グローバルワーク】大人が使いたい「おしゃれナップサック」

両手が空くうえにリュックよりも軽やかで、Z世代を中心に再注目されている「ナップサック」。一見大人には少しハードルが高そうですが、そんななかで見つけたのが【グローバルワーク】のレザー調ナップサック。カジュアルさが控えめで、大人の着こなしにもなじみそうです。

ナップサックなのに大人っぽい理由

【グローバルワーク】「2WAYフェイクレザーナップサック」\3,990（税込）

カジュアルに寄りすぎないレザー調素材で、きちんと感をキープできそうなナップサック。ジャケットやスカートスタイルとも相性がよさそうです。2WAY仕様で、ショルダーバッグとして使えるのも嬉しいポイント。ナップサック初心者の大人女性も取り入れやすいアイテムです。

きれいめカジュアルにちょうどいい使い勝手

3つのポケットや、背負ったまま中の物を取り出しやすいファスナーなど、使い勝手のよさも魅力。公式ECサイトで「コンパクトながらもしっかり荷物が入る」と紹介されており、デイリー使いには十分なサイズ感かも。甘めトップスやロングスカートに合わせれば、程よくカジュアルダウンできてトレンド感のある印象に。頑張りすぎないおしゃれが楽しめるナップサックに注目してみて。

