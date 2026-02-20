アニメ『とんがり帽子のアトリエ』4.6放送開始＆テーマ曲入り本PV解禁 追加キャストに中村悠一、斎賀みつきら
アニメ『とんがり帽子のアトリエ』が、TOKYO MXほかにて4月6日より放送開始となることが決定。併せて、キービジュアル・本PVとメインキャラクターの声優・キャラクタービジュアルが解禁された。さらに、オープニングテーマがEveの「風のアンセム feat.suis from ヨルシカ」、エンディングテーマがNakamura Hakによる「ただ美しい呪い」に決まり、PV内で音源の一部が初公開された。
【動画】OP＆EDテーマの一部も初公開！ アニメ『とんがり帽子のアトリエ』本PV
本作は、累計750万部突破の白浜鴎による同名の人気漫画が原作の王道魔法ファンタジー。アニメーション制作は、アニメ『ゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜』『サマータイムレンダ』など数々の人気作品を手掛けるBUG FILMSが担当する。
“魔法をかけることが出来るのは魔法使いだけ”。魔法をかける瞬間を見てはならないのが掟であったが、小さな村で母親の手伝いをしながら暮らす“知らざる者”少女・ココ（CV：本村玲奈）は、魔法使いの青年キーフリー（CV：花江夏樹）が魔法を使うところをのぞき見てしまい、大きな秘密を知ることになる。
幼い頃から魔法使いへの憧れを抱き続けていたココは、キーフリーの弟子として魔法を学ぶことに。アトリエの仲間と共に探求と成長を重ねていく中で、秘密多き魔法使いの世界へと足を踏み入れていく。
キービジュアルは、本来知るはずがなかった魔法使いの“絶対の秘密”を知ってしまったココが今まさにペンを手に魔法を描いている姿を中心に、キーフリーのアトリエの仲間たちが描かれている。
ペン先からほとばしる輝きによって明るく照らされるココたちの後ろに仄暗い影が立ち込めるように、魔法が日常にあふれる奇跡として人々の生活を豊かにする一方、秘密や禁忌をはらんだ存在であることをのぞかせ、光と闇が織りなす物語の奥深さに期待が高まるビジュアルとなっている。
本PVは、ココと同じくキーフリーの弟子である、上昇志向の強いアガット、明るく元気なムードメーカーのテティア、物静かでマイペースなリチェ、それぞれが信念をもって学びで得た魔法で躍動する姿が壮大な映像美とともに映し出される。
また、キーフリーのアトリエで「見張りの眼」を務めるオルーギオ、原作でも人気の高い、愛らしい見た目の小動物・フデムシなど、新たな仲間たちが続々登場。後半には、「結託の日」や“禁じられた魔法”などのキーワードとともに、ココに禁止魔法の使用を誘う、「つばあり帽」の魔法使い・イグイーンも姿を見せ、壮麗で幻想的な魔法世界の裏に潜む、ダークでミステリアスな展開も垣間見える映像となっている。
また、新たに登場したキャラクターたちのボイスも映像内で初お披露目。アガット役・山村響、テティア役・陽木くるみ、リチェ役・月城日花、オルーギオ役・中村悠一、フデムシ役・久野美咲、イグイーン役・斎賀みつきがそれぞれ声優を務める。
そして、美しい映像を爽やかに力強く盛り上げるのはEveによるオープニングテーマ「風のアンセム feat. suis from ヨルシカ」、絶望の淵に現れる一縷（いちる）の希望を感じさせるエンディングテーマ・Nakamura Hakによる「ただ美しい呪い」。
さらに放送に先駆け、3月15日に東京・新宿ピカデリーにて、第1話〜第3話の先行上映が行われることが決定。上映後には本村、花江、山村、陽木、月城が登壇するトークイベントも実施される。チケットの先行受付は本日より受付がスタート。
なお、日本のみならず、北米でも同じく先行上映イベントを実施予定だ。
アニメ『とんがり帽子のアトリエ』は、TOKYO MX、BS11、AT‐Xにて4月6日より毎週月曜23時放送。同日よりKBS京都、サンテレビにて毎週月曜24時30分、テレビ西日本にて毎週月曜25時45分、テレビ愛知にて毎週月曜26時05分、北海道テレビにて毎週月曜26時10分放送（※放送日時は予告なく変更となる場合あり）。
追加キャスト、主題歌アーティストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■アガット役・山村響
原作を拝読し、何度も何度も涙して、どうしても、本当にどうしても演じたいと思ったキャラクターでした。毎回幸せを噛み締めて収録に臨んでいます。収録では細やかな息遣いまでしっかりと演出して頂きながら、共演の皆さまと一緒に一歩一歩前へ進んでいるような感覚が心地良いです。
原作の魅力がそのまま飛び出してキラキラと輝いている素敵な作品です。私もアガットの声として沢山の輝きをお届け出来るよう、彼女へ心を寄せ、全力を尽くします。
■テティア役・陽木くるみ
テティアを演じさせていただきます、陽木くるみです。
役が決まった時は、息をするのも忘れるくらい驚き、嬉しくて涙が止まりませんでした。一生懸命で優しく愛情あふれる彼女にたくさん元気をもらい、全力で収録に臨みました。繊細で美しい、本当に魔法のようなアニメーションです。白浜先生、作品に携り、支えてくださった皆さま、作品のファンの皆さま、すべての人に「ありがとう」の気持ちを込めて。よろしくお願いいたします！
■リチェ役・月城日花
リチェ役を演じさせていただきます、月城日花です！
オーディションの際に原作を読ませていただいた時から、作品の世界観やキャラクターの魅力に強く惹かれていたので、リチェを演じられることが本当に嬉しいです。
静かな佇まいの中にある、リチェの優しさや芯の強さがとても大好きです。皆さんに素敵な作品をお届けできるよう、心を込めて演じさせていただきます。放送をぜひお楽しみに！
■オルーギオ役・中村悠一
この度、オルーギオ役を演じさせていただきます、中村悠一です。
オーディションの際に原作を拝見し、「この世界で生きる人間を演じてみたい」と強く感じたことを、今でもよく覚えています。
本収録が始まる前にはアニメのティザー映像が公開されており、作品の世界観をより具体的にイメージすることができました。原作の繊細なイラストがアニメーションとして動き、そこに音が加わったとき、どのような変化が生まれるのかをとても楽しみにしています。皆さまにもぜひ、本作が持つ優しさと、同時に感じられる厳しさを併せ持った世界観に触れていただけたら嬉しいです。放送まで、もうしばらくお待ちください。
■フデムシ役・久野美咲
渡辺監督と小泉音響監督のアツい音響現場にまた関わることができて、ご縁に感謝しています。
アフレコ現場は、いつもアツアツで楽しいです！ 4月からの放送をぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします♪
■イグイーン役・斎賀みつき
お話をいただいて原作を読ませてもらったのですが、とにかく謎！謎！謎すぎる存在です（笑）！！ なので今は、少しずつこぼれてくる情報から少しずつイグイーンと共に物語を歩み始めているところ、という感じでしょうか…でもとても新鮮で面白い感覚！ ぜひたくさんの魅力的な登場人物たちと共に心動かして「とんがり帽子のアトリエ」の世界を旅してもらえたら嬉しいです！
■オープニングテーマ：Eve
「とんがり帽子のアトリエ」という素晴らしい物語の一部になれること、大変光栄です。
魔法は決して特別な力ではなく、願いを描き続ける全ての人の手の中に宿るものだと信じています。誰かと響き合う「共鳴」によって、独り迷う夜も、過去の後悔や過ちさえも未来を紡ぐ線となり繋がっていく。正反対の場所から同じ夜明けを願うようsuisさんにも歌ってもらいました。
この曲が、音楽という魔法によって、自分だけの光を描こうとする全ての人へ届くアンセムとなりますように。
■オープニングテーマ：suis
作中の彼女たちが、響き合い共鳴することで新たな希望の魔法を見つけていく姿が好きです。
Eveさんの描いた楽曲には優しさで紡がれる魔法の美しさが溢れていて、初めて聴いた瞬間から「とんがり帽子のアトリエ」のオープニングでこれを浴びたい！と思っていました。そこに私は手中に温かさや強さを持ち寄って、共鳴しにいきたいとも思いました。
そしてアンセムたるこの楽曲が、皆様の日常に何か希望をもたらすことができたら……それこそ魔法みたいで素敵です。楽しみにお待ちくださいませ！
■エンディングテーマ：Nakamura Hak
こちらのお話をいただいた時は、純粋な驚きと、正直なところ不安もありました。ですが、「とんがり帽子のアトリエ」を読み、私自身とても心を動かされ、その感情のままを曲にすることができたと思っています。
作品に触れ、まず初めに私の中に飛び込んできたのは、「絶望」という言葉でした。絶望の中で、それでも涙を拭い手を伸ばす登場人物たちと、今生きる全ての人の光ある日々を想い、精一杯、音と言葉を繋いでいきました。このような作品に参加できたこと、大変光栄です。
