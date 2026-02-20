14歳のドラマーを擁する平均年齢18歳のガールズ・オルタナティブ・ロック・バンドとして注目を集めるNo.MEN（ノーメン）の、新ミュージック・ビデオが公開された。

公開された「Setelan」という楽曲は、3月18日にリリースとなるデビュー・アルバム『BAA, AS THE SHADOWS LOOM』から先行リリースとなったもので、1月14日に配信された「黙示録」とも毛色が全く違った作品となっており、彼女たちのキャパシティの深さと自由度の広さを思い知らされる1曲だ。

なお、バンド史上初となる東名阪でのツアーも発表された。

＜No.MEN Tour 2026「Brand New Day」＞

2026年5月5日（火・祝）：大阪 ルイード

2026年6月14日（日）：東京 TakeOff 7

2026年7月5日（日）：名古屋 ELL size

No.MEN『BAA、AS THE SHADOWS LOOM（バー、アズ・ザ・シャドウズ・ルーム）』

2026年3月18日(水)発売予定

￥2500（税込）

1.BAA、AS THE SHADOWS LOOM

2.Setelan

3.黙示録

4.Unlovable

5.GAME

6.Dear B. Dash

7.斜陽

8.Hug

9.surrender

◆No.MENオフィシャルサイト