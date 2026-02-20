アイドルグループ「テラテラ」の池本しおりが19日、自身のインスタグラムを更新。食事風景をアップし、ご飯の量がファンの反響を呼んでいる。



【写真】漫画でしか見たことない！ご飯のてんこ盛りwww

池本は「この前ひさしぶりにまおりりとごはんー！ってことでかわいい服ワンピース着ていった」と報告し、肩が大きく開いたベージュのワンピ姿でテーブルの前に座るショットを公開した。



うなじがのぞくポニーテール、美しいデコルテは澄んだ肌の白さが際立つ。「トレンチコートみたいなワンピースで大人っぽくてめっちゃかわいかった、、春も大活躍しそう」と続けた。



テーブルにはわさびの添えられた分厚いお肉が鎮座。食欲中枢を激しく刺激されるが、最強なのは投稿されたご飯だ。茶碗に盛られた米はまるで山。「まだまだ食べ盛りなのでご飯は大盛り完食、やっぱりお肉だいすき」と結んだ。



フォロワーも「ご飯たっぷり」「ポニテと白飯って合うんやね」「肉とご飯組み合わせ最高」「漫画でしか見たことなかった」と衝撃を受けたよう。オフでも透明感を感じさせる姿に、「最強のポニーテール」「ワンピースすごく似合って可愛い」などの声も寄せられていた。



池本は2002年生まれ、兵庫県出身。20年に「週刊ヤングジャンプ」の名物企画「制コレ'20」のファイナリストとなり、21年からアイドルグループ「テラス×テラス」(25年に「テラテラ」に改名)として活動を開始。グラビアでも「ミニグラ」（ミニマムグラマラスボディ)の新星として注目を浴びている。3月26日には約2年ぶりとなるセカンド写真集「ほんとのしおり。」（ワン・パブリッシング)を発売。



（よろず～ニュース編集部）