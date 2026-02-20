犬がスキンシップを嫌がるときにみせる5つの行動

1.目線をそらす・顔を背ける

飼い主が顔を近づけたり触ろうとしたりしたときに、愛犬がふいっと横を向くのは「今はその気分ではない」という明確な拒絶のサインです。犬の世界で目をそらす行為は、相手に敵意がないことを示すと同時に、それ以上の接触を避けたいという気持ちを表します。

無理に顔をのぞき込んだり、追いかけて触り続けたりすると、愛犬はさらに心の距離を置いてしまうため、視線を外されたら一度離れて見守ることが大切です。

2.あくびをする・体をかく

眠くないはずのタイミングであくびをしたり、急に足で体をかいたりするのは、強い緊張やストレスを感じているときに出る「転位行動」と呼ばれる仕草です。

自分自身の不安な気持ちを落ち着かせようとして、全く別の行動をとってごまかしているのです。

これを「リラックスしている」と勘違いして触り続けると、愛犬のストレスはどんどん溜まってしまいます。愛犬が不自然なあくびを繰り返すときは、スキンシップを中断しましょう。

3.鼻をペロペロとなめる

自分の鼻を何度もなめたり、近づいた飼い主の手や顔をなめたりする行動は、相手を落ち着かせようとする「カーミングシグナル」のひとつです。

愛情表現としてペロペロとなめているように見えますが、実は「そんなに興奮しないで、落ち着いて」と飼い主に訴えかけている場合があります。

愛犬が執拗に鼻をなめ始めたら、それは「今の触れ合い方は少し苦手だ」と感じているサインかもしれないので、優しく見守る姿勢に切り替えてください。

4.体を硬くする・尻尾を下げる

撫でているときに愛犬の体がカチッと固まったり、尻尾を足の間に巻き込んだりするのは、恐怖や強い我慢を表しています。本当は嫌だけれど、飼い主に従わなければならないと必死に耐えている状態です。

これを「おとなしくてお利口だ」と誤解して触り続けるのは非常に危険です。我慢の限界を超えると、突然唸ったり噛みついたりといった行動につながる恐れもあるため、体のこわばりに気づいたらすぐに手を離してあげましょう。

5.その場から立ち去る

飼い主が近寄ったときや、触っている最中にスッと立ち上がってどこかへ行ってしまうのは、非常に分かりやすい「拒否」の意思表示です。

犬は本来、好きな相手とは一緒にいたいものですが、その場を離れるということは「今は一人で静かに過ごしたい」という気持ちが勝っている証拠です。

寂しいからといって、移動した愛犬を追いかけてまで触りに行くのは避けましょう。自由に行き来できる権利を尊重することが信頼につながります。

なぜ嫌がるの？考えられる主な理由

愛犬がスキンシップを拒むのには、必ず理由があります。まず考えられるのは、触り方の問題です。頭の上から急に手を出す、毛並みに逆らって強く撫でる、あるいは抱っこの仕方が不安定で怖いと感じている場合があります。

次にタイミングです。深く眠っているときや食事中、おもちゃで集中して遊んでいるときに邪魔をされると、どんなに大好きな飼い主相手でも不快に感じてしまいます。

また、特定の場所を触ったときだけ嫌がる場合は、怪我や病気で痛みを感じている可能性も考えられます。普段は喜ぶのに急に嫌がるようになったときは、体の異変も疑ってみましょう。

愛犬と仲良く過ごすためのポイント

愛犬との絆を深めるためには、飼い主の「触りたい」という欲求よりも、愛犬の「触られたい」という気持ちを優先することが重要です。

基本的には、愛犬の方から尻尾を振って近寄ってきたときにだけ触るようにすると、失敗が少なくなります。触る場所も、頭のてっぺんなど視界を遮る場所は避け、顎の下や耳の付け根、胸元など、愛犬から手が見える位置から優しく撫でてあげましょう。

もし少しでも嫌がる素振りを見せたら、未練を残さずパッと手を離す潔さが大切です。「この飼い主は自分の気持ちを分かってくれる」という安心感が、より深い信頼を育みます。

まとめ

スキンシップは愛犬への大切な愛情表現ですが、それが一方的になってしまうと逆効果です。愛犬が発する小さなサインを見逃さず、気持ちに寄り添った対応を心がけてください。

「嫌だ」という意思を尊重してあげることで、愛犬は飼い主をより信頼し、安心して心を開いてくれるようになります。お互いにとって心地よい距離感を見つけていきましょうね。