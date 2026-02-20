健気で可愛いフレンチブルドッグの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で24万回再生を突破し、「なんとも言えない顔ｗ」「たまらなく愛おしい」「お利口すぎます」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：お出かけ帰り『カートから犬を降ろし忘れた』結果→振り返ると…哀愁漂う『まさかの表情』】

玄関に犬を置き去りに！？

Instagramアカウント「frenchbulldog0613」の投稿主さんは、フレンチブルドッグの『プー太郎』くんの日常を紹介しています。この日、投稿主さんは、プー太郎くんを専用カートに乗せてでかけていたそうです。帰宅すると、玄関にカートを残したまま用事を済ますことに。

しかし、しばらくたつと、なにやら静かな圧を感じたといいます。実は、カートの中にプー太郎くんを残したまま放置してしまっていたのでした…！！

プー太郎くんは、カートの隙間から投稿主さんの方を見つめていたとか。哀愁に満ちた表情で、「忘れてない…？」と必死に訴えていたのです。

哀愁漂う表情にクスッ

うっかりプー太郎くんのことを忘れていた投稿主さんですが、プー太郎くんの目力がすごすぎて、カートの中にいることに気が付いたといいます。口をむうっと曲げて切なそうに見つめるプー太郎くん、その姿はまるで人間のよう。

実は、プー太郎くんはカートの中で過ごすことが大好きなのだとか。狭い空間にぴったりハマって寛ぐのが快適なのでしょう。大人しく待っていられるのは、投稿主さんが必ず迎えに来てくれると信じているからこそでしょうね♡

この投稿には、「健気で可愛い」「目がうるうるでたまらない」「ちゃんと信じているんだねー！」など、多くのコメントが寄せられています。

健気で優しいプー太郎くん

別の日も、プー太郎くんをカートに乗せたまま用事を済ませていた投稿主さん。10分ほど経つと、プー太郎くんはスヤスヤ眠り始めたといいます。しかし、プー太郎くんの顔をよく見てみると…。

目をつむっているかと思いきや、時折チラリと片目を開けていたのだとか！カートの中で寝て待つのは、もしかして投稿主さんにプレッシャーを与えないための配慮…！？

プー太郎くんの健気な姿に、思わずホッコリ癒されてしまうワンシーンなのでした。

Instagramアカウント「frenchbulldog0613」には、他にもプー太郎くんの可愛い姿がたくさん投稿されています。穏やかで愛らしいプー太郎くんのファンになってしまった方は、是非チェックしてみてくださいね！

