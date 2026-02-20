JR九州は、九州新幹線の全線開業15周年を記念して、「九州新幹線全線1日乗り放題」または「JR九州全線1日乗り放題」のいずれかが当たる「九州ドリームガチャ・フリーきっぷ」を発売している。

利用可能期間は3月14日または15日のいずれか1日。九州新幹線全線1日乗り放題は、九州新幹線の博多〜鹿児島中央駅間が、JR九州全線1日乗り放題は、九州新幹線・西九州新幹線を含むJR九州全線の特急列車、普通・快速列車の普通車自由席、日田彦山線BRTに乗り降り自由。指定席を利用する場合は、いずれも指定席特急券の購入が必要となる。JR九州全線1日乗り放題は100本限定。

大人15,000円、こども5,000円。くじ引き券購入時に14,500円（こども用は4,500円）、抽選後に500円が決済される。

JR九州アプリのみで購入可能。発売期間は3月12日午後8時まで。くじを引く期間および当選したきっぷの購入期間は3月12日午後11時まで。

また、くじを引いた人の中から抽選で、15組にJRキューポ15,000ポイントが、250組にアミュプラザ全館で使える1,500円分のクーポンが当たる。