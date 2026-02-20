月の年金7万円「孫に会いに県外へ。夫のリタイア後は自由に行動できるのが楽しい」66歳女性の老後
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、鹿児島県在住66歳女性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、夫（70歳）
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
居住地：鹿児島県
リタイア前の職業：専業主婦
リタイア前の年収：0円
現在の資産：預貯金2500万円、リスク資産1500万円
これまでの年金加入期間：国民年金420カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：なし
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：年金24万円、給与収入72万円（年額）
その理由として「受給額が少ないから」と語っています。
ひと月の支出は約「5万円」と記述がありますが、年金だけでは「ほとんどの月で足りない」と回答されています。
現在は夫に月6万円程度の収入があるようですが、基本的には夫婦ともに年金暮らしとのこと。
そのため年金生活においては「外食の回数を減らしている」と支出を抑えている様子です。
今の生活については「人生100年時代といわれる時代なので、いつまで貯蓄がもつのか」と不安を吐露。
一方で「孫に会いに県外に遊びに行ったり、孫の学校行事に参加したり。夫がリタイアしてからは時間の縛りがなくなり自由に行動できる」と老後生活の楽しみも教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足していない」と回答した今回の投稿者。
年金で足りない支出については「貯蓄」で賄っているという投稿者。
現役時代にしておけばよかったことを聞くと「年をとってからも楽しめる趣味を若い時から増やしておけばよかった」と後悔を口にします。
