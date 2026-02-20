「チャレンジしすぎや」しまじろうの入浴ショットに心配の声「苦しくないのかな…」「大丈夫なん？」
ベネッセコーポレーション『こどもちゃれんじ』シリーズなどの人気キャラクター・しまじろうの公式Xは2月20日に投稿を更新。しまじろうが温泉に入る姿を披露しました。
【写真】しまじろうの入浴ショット
続けて「温泉に入るしまじろうは貴重映像！？ ぜひご覧ください テレビ東京系列2月21日（土）8:30〜」と、番組の宣伝もしています。
ファンからは、「着ぐるみ大丈夫なん？」「風呂から出るとき、めっちゃ重そう⋯」「表情変わってないけど暑さとか大丈夫なのかな？」「こどもちゃれんじだけにチャレンジ旺盛やな！！！笑」「しまじろう可愛すぎる〜」「撥水加工…？上半身だけしまじろう？？苦しくないのかな…疑問しかない」「マジかw」「チャレンジしすぎや」などの声が上がりました。
「風呂から出るとき、めっちゃ重そう⋯」同アカウントは「今週の #しまじろうのわお は #しまじろう が #温泉 に さむ〜い冬は温泉であたたまるに限りますよね」とつづり、2枚の写真を投稿。雪の積もる露天風呂につかるしまじろうの姿です。1枚目は手ぬぐいを頭に乗せた真正面ショットで、2枚目は近くにいる男性と話しているようなシーンです。
