冬に行きたい「三重県の滝」ランキング！ 2位「飛雪の滝」を抑えた1位は？【2026年調査】
澄み渡る冬空の下、凛とした寒さを肌で感じながら巡る自然の造形美は、この季節だけの特別なぜいたくと言えるかもしれません。そんな景色を堪能できる、冬のドライブや散策に最適なスポットに選ばれたのはどこでしょうか。
All About ニュース編集部は1月29〜30日、全国10〜60代の男女250人を対象に「滝」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、冬に行きたい「三重県の滝」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「滝のすぐそばにキャンプ場があり、なんと『滝を見ながらテントサウナに入れる』と聞きました。サウナで温まった後に、水風呂代わりに滝壺に入るなんて、冬ならではの究極の整い体験ができそうで興味津々です」（50代女性／東京都）、「ライトアップされた滝を見ながら、キャンプを楽しめるので」（30代女性／東京都）、「キャンプ場もあり、テントサウナなどと一緒に楽しめそうだと思うからです」（30代女性／宮城県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「森林に覆われた渓谷にある川辺の小路で数々ある滝に昔から行ってみたかったです」（50代女性／岐阜県）、「数多くの滝が点在する散策路で、冬の氷点下の日には滝の一部が凍りつく、繊細で美しい氷のアートを楽しめるからです」（20代女性／大阪府）、「美しいだけでなく、忍者の修行風景を見られる気がするから」（40代女性／栃木県 ）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は1月29〜30日、全国10〜60代の男女250人を対象に「滝」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、冬に行きたい「三重県の滝」を紹介します！
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位：飛雪の滝／41票2位は「飛雪の滝」でした。紀宝町に位置するこの滝は、高さ約30mから滑らかに流れ落ちる様子が、まるで雪が舞っているように見えることからその名がつきました。冬の静かな山間に響く水の音は心地よく、周囲の自然と調和した美しい姿を楽しむことができます。滝壺のすぐそばにはキャンプ場も整備されており、冬の澄んだ空気の中で焚き火を囲みながら滝を眺めるというぜいたくな過ごし方も可能です。
回答者からは「滝のすぐそばにキャンプ場があり、なんと『滝を見ながらテントサウナに入れる』と聞きました。サウナで温まった後に、水風呂代わりに滝壺に入るなんて、冬ならではの究極の整い体験ができそうで興味津々です」（50代女性／東京都）、「ライトアップされた滝を見ながら、キャンプを楽しめるので」（30代女性／東京都）、「キャンプ場もあり、テントサウナなどと一緒に楽しめそうだと思うからです」（30代女性／宮城県）などのコメントがありました。
1位：赤目四十八滝／98票1位は「赤目四十八滝」でした。名張市に位置し、約4kmにわたって数々の美しい滝が続く渓谷美の名所です。「日本の滝100選」にも選ばれており、冬には厳しい寒さによって「氷瀑」が見られることもあります。静寂に包まれた冬の渓谷を歩きながら、不動滝や千手滝、布曳滝といった変化に富んだ滝の表情を楽しめるのが魅力。冬のトレッキングコースとしても高い人気を誇ります。
回答者のコメントを見ると「森林に覆われた渓谷にある川辺の小路で数々ある滝に昔から行ってみたかったです」（50代女性／岐阜県）、「数多くの滝が点在する散策路で、冬の氷点下の日には滝の一部が凍りつく、繊細で美しい氷のアートを楽しめるからです」（20代女性／大阪府）、「美しいだけでなく、忍者の修行風景を見られる気がするから」（40代女性／栃木県 ）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)