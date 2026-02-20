ＴＢＳ系「ハマダ歌謡祭！名作ドラマ＆映画ソングＳＰ」が２０日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

世代を越えて楽しめる歌謡曲バラエティー。女優・吉柳咲良（２１）は映画「タイタニック」の主題歌でセリーヌ・ディオンの名曲「Ｍｙ Ｈｅａｒｔ Ｗｉｌｌ Ｇｏ Ｏｎ」を迫力の歌声で披露した。

歌う直前、不安げな表情を見せる吉柳にＳｉｘＴＯＮＥＳ・田中樹は「最悪、キーはいい。ハマんなくてもいいし。最悪、オクターブ下とかでもいい」と気遣ったが、吉柳はマイクを握った瞬間に圧巻の歌声を響かせた。

浜田は「無理そうな顔してさ！」と、吉柳の見事な歌声を指摘。直前まで吉柳を優しく勇気づけていた田中も「なんで、一瞬、俺のことを（歌唱の代打に）行かせようとしたの…？」と突っ込んで笑わせた。

吉柳の歌声にＳＮＳも絶賛の嵐。「吉柳咲良ちゃんも歌上手いなぁ…」「吉柳咲良ちゃんのタイタニック聴けるなんて！！！！」「めっちゃ上手かったなぁ」「吉柳咲良ちゃん歌うますぎだろ」「吉柳咲良ちゃんの歌で涙出た」などのコメントが寄せられていた。

吉柳は２０１６年に「ホリプロタレントスカウトキャラバン」グランプリ。１７年、ミュージカル「ピーターパン」で女優デビュー。ＮＨＫ連続テレビ小説「ブギウギ」、ＴＢＳ日曜劇場「御上先生」などに出演。３月公開の映画「白雪姫」プレミアム吹替版では主人公の声と劇中歌を担当した。