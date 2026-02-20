与野党は、２０２６年度予算案の審議日程を巡る交渉に入った。

高市首相（自民党総裁）の意を受けて今年度内の成立を目指す与党に対し、野党は十分な審議時間の確保を求めている。成立時期は国民生活にも影響を与えるだけに、与野党は世論の動向も探りながら神経戦を繰り広げている。（荒木香苗、長谷部駿）

自民の梶山弘志国会対策委員長は２０日、中道改革連合の重徳和彦氏ら野党の国対委員長と会談し、予算案の年度内成立に向けた協力を要請した。重徳氏は「税金の使い道に関する審議をないがしろにするわけにはいかない」として、充実した審議を求めた。

衆院選の影響で審議開始が通例より約１か月遅れとなるため、与党内でも当初は、成立が４月以降にずれこみ「暫定予算の編成は避けられない」との見方が大勢だった。衆院選後、首相が党内で年度内成立を指示したことで、「首相の意向には逆らえない」（幹部）として与党は早期成立方針にかじを切っている。

与党は、衆院予算委員会で７０〜８０時間が通例の審議時間を、５０時間台に圧縮することを検討している。これは現在の審議形式になって最短だった０７年の６６時間３０分間を下回る。与党を中心にした質問時間の削減を模索しており、省庁ごとに予算案の細目を検討する分科会を省略する案もある。

首相が３月１９日の日米首脳会談のため訪米することを考慮しても、自民は「３月１３日までに衆院通過させれば年度内成立の目が出てくる」（関係者）とみる。

対する野党側は慎重に対応策を探る構えだ。審議の遅れは首相の衆院解散判断が原因とはいえ、「成立を妨害しているように映れば批判の矛先が向きかねない」（中堅）との見方からだ。重徳氏は「年度内成立は国民生活のため、国会の使命でもある」とも言及した。

昨年末、所得税の非課税枠「年収の壁」引き上げで自民と合意した際、早期成立への協力を約束した国民民主党も態度を明らかにしていない。玉木代表は２０日、「政府・与党が検討しているスケジュールを示してもらうのが先だ」と述べるにとどめた。

衆院側が審議を急いだ場合でも、野党が多数を握る参院での日程は見通せない。参院の斎藤嘉隆・立憲民主党国対委員長は１９日、記者団に「審議を短縮して、無理筋に押し込めていくのは乱暴ではないか」と指摘した。審議を急ぐと国会軽視との批判を受けかねないだけに、自民の参院側では「年度内成立のハードルは高い」との見方が依然強い。