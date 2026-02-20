2児の母・夏菜、美肌輝くノースリーブ姿に視線集中「肩のラインが綺麗」「おしゃれ上級者」
【モデルプレス＝2026/02/20】女優でタレントの夏菜が2月19日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】36歳朝ドラ女優「肩のラインが綺麗」ノースリ姿
夏菜は「寒い日はもっぱらボア」と記し、美しい肌が際立つノースリーブにボアのアウターを合わせたコーディネートを公開。「小物はgoldとsilverのmixが気分」ともつづり、身につけていたキャップ、ムートンのシューズやゴールドの時計やピアス、シルバーのアクセサリーの写真も投稿している。
この投稿に、ファンからは「ボア暖かそうだし可愛い」「色っぽい」「肩のラインが綺麗」「スタイル抜群」「おしゃれ上級者」などと反響が寄せられている。夏菜は2021年1月に一般男性と結婚。2022年3月に第1子となる女児、2023年8月に第2子となる男児を出産した。（modelpress編集部）
