WEST.中間淳太「本気を出せば、2泊3日の台湾旅で5キロは太れますよ！」本気で厳選した「おいしく楽しい台湾」

台湾にルーツを持ち、自身も6年間台湾で過ごした WEST.中間淳太さん。

そんな中間さんが編集に参加した『中間淳太の満福台湾ガイド』が４月20日（月）に発売決定しました。

第一報として中間さんがどのような思いで台湾ガイドを作成したのか、そしてその中身はどうなっているのか、ちょっとだけご紹介します！

「台湾で、食べて、遊んで、笑って、めっちゃ満福になってほしい！」

小学4年生から中学3年生までの6年間、台北で育ったWEST.の中間淳太さんは25年5月に台北市の観光アンバサダーに就任。そんな矢先、「深く台湾を愛する中間さんに台湾を案内してほしい！」と考えた編集部からのオファーを快諾してくれたのです！

巻頭では“淳太の最好な過ごし方”と題し、朝・昼・晩とおすすめの観光エリアを大特集。地元の人のように過ごせる美味しい朝ごはん、台北に来たら必ず行く買い物スポット、ビブグルマンにも掲載された絶品麺や雰囲気溢れるカフェなどを掲載。

意外とガイドブックに登場しない、ローカル御用達のフライドチキンやタイ料理などのチェーン店も紹介しています。夜市特集では、“淳太的夜市グルメチャート”と題して、夜市のおすすめフードを解説。「子どもの頃から士林夜市でダージーパイ（大鶏排）をずっと食べていた！」という台湾っ子ならではのセレクトが光ります！

後半には台北市街を7つに分けた、わかりやすいエリアガイドが登場。さらに台北から足をのばし、台湾好きが注目する高雄・台南・台中などへの小旅行もご提案。また、“淳太’sColumn”と題して、台湾在住時の思い出の店などを再訪したエピソードも収録しています。

台湾旅行をしたことがある方も、初めての方も、自分だけの“新しい台湾”が発見できて、役に立つ。オススメショップやスポットを230軒以上掲載した本格的なガイドブックなのです。

特別ふろくとして本から外して持ち歩ける便利な「TAIWAN MAP」には、日常会話に役立つ“淳太の台湾華語講座”もついています。

「本作り」にも意欲的に協力！

タイトル決定はもちろん、本の構成案から取材先セレクトやデザインの打ち合わせなど“本作り”に関すること、ほぼすべてに中間さんは熱心に参加していました。時には打ち合わせの最中にお母様に電話で自分の記憶を確認したり、真夜中1時の高雄から始まったロケでは疲れも見せずに最高の笑顔を見せてくれました。

雨のロケでは濡れるのも構わずに率先してスタッフを引っ張ったり、宿泊先では感謝のメッセージを残してホテルスタッフを感激させたり。

書籍編集の際に自筆の文字に納得がいかず、「申し訳ないけど差し替えてもらえますか？」と再提出する姿も見せ、本作りへの誠実さがスタッフに浸透していきました。

そんな中間さんのもうひとつの故郷である、台湾への熱い思いがたっぷり詰まった台湾ガイドブックなのです。

◇中間さんの本書へのメッセージは後編「6年間台湾で育ったWEST中間淳太「芸能界に進むきっかけは、台湾に住んでいたからでした」」でお伝えします！

【プロフィール】

中間淳太（なかま・じゅんた）

1987年10月21日生まれ。男性アイドルグループ、WEST.所属。兵庫県出身。台湾人の父と台湾育ちの日本人の母を持つ。小学4年生の1997年4月から、中学卒業の2003年3月まで台湾に住んでいた。初ステージは、台湾在住時の2000年のKinKiKids（現DOMOTO）の台湾公演。

かき氷は昔ながらのザクザク氷派。台湾旅行の際は常に満腹状態にある。

「本気を出せば、2泊3日の台湾旅で5キロは太れますよ！」

【後編】6年間台湾で育ったWEST.中間淳太「芸能界に進むきっかけは、台湾に住んでいたからでした」