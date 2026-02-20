6年間台湾で育ったWEST.中間淳太「芸能界に進むきっかけは、台湾に住んでいたからでした」

台湾にルーツを持ち、自身も6年間台湾で過ごした WEST.中間淳太さん。

そんな中間さんが編集に参加した『中間淳太の満福台湾ガイド』が４月20日（月）に発売決定しました。

前編「WEST中間淳太「本気を出せば、2泊3日の台湾旅で5キロは太れますよ！」本気で厳選した「おいしく楽しい台湾」」では、中間さんがどんな思いでガイド本を作ったのか、気になるその内容を一部お伝えしました。

後編では中間さんから届いたメッセージをお送りします！

中間淳太さんからのメッセージ

このたび、念願の台湾ガイドブックを刊行することになりました。本当に嬉しいです。

そもそもこの世界に進むきっかけは、台湾に住んでいたからでした。そんな自分のすべてが始まった場所にご案内できたら心の底から嬉しく思います。

タイトルの“満福”は、台湾に旅行でみなさんに福が満ちればと考え、つけさせていただきました。

僕がよく行く好きな場所などはもちろん、これから行ってみたい場所やお店も詰め込んでいます。ぜひボロボロになるまで使いこんでください！

そして新たな台湾を発見したら教えてくださいね。僕自身も、この本と一緒に、まだ知らない台湾をまわりたいと思います。この本が、みなさんの福となれますように。

▼本書の主な内容

・1泊2日でこんなに楽しい！淳太の弾丸旅PLAN

・淳太的！台湾の最好な過ごし方朝市でローカルな雰囲気を満喫

・ハシゴしたくなるほどおいしい朝ごはん

・迪化街で自分の好きを見つけよう

・注目の台湾発ブランドをチェック

・台湾っ子御用達のチェーン店へGO

・台湾麺の魅力にロックオン

・地元で愛されるB級グルメを食す

・伝統おやつのおいしさにハマる

・リアルに購入！おみやげLIST

・激ウマグルメが集結する夜市で食べ歩き

・淳太的夜市グルメチャート

・本場の味を堪能できる美食レストラン

・新鋭シェフが腕をふるう話題の店

・食事もおいしい大人の実力派バー

・熱炒でビールとおつまみを堪能

・コンビニ&スーパーを使い倒す

・自分だけの香水づくりにTRY!

・TAIPEITOWNGUIDE台北市街

東區／迪化街／西門・龍山寺／中山／永康街／台北101／富錦街

・まだまだある！魅力的なSPOT

・台北からShortTrip！

高雄／台南／台中／九份

・淳太’sColumn、淳太NOTEなど台湾での思い出エピソード

ほか

【プロフィール】

中間淳太（なかま・じゅんた）

1987年10月21日生まれ。男性アイドルグループ、WEST.所属。兵庫県出身。台湾人の父と台湾育ちの日本人の母を持つ。小学4年生の1997年4月から、中学卒業の2003年3月まで台湾に住んでいた。初ステージは、台湾在住時の2000年のKinKiKids（現DOMOTO）の台湾公演。

かき氷は昔ながらのザクザク氷派。台湾旅行の際は常に満腹状態にある。

「本気を出せば、2泊3日の台湾旅で5キロは太れますよ！」

