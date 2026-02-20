累計985万枚突破サラリスト新作♡汗悩みに寄り添う最新ラインアップ

汗対策インナーブランド「サラリスト」から、2026年2月25日（水）に新作15商品が登場します。猛暑の長期化により高まる汗ケアニーズに応え、全商品を綿混素材に統一。ブランド史上最強のガード力を誇る「超最強大汗さん」や、脱ぎ取れる発想のインナー、進化したブラトップ、メンズラインまで幅広く展開します。汗ジミを気にせず、快適に過ごせる夏支度をはじめませんか♡

史上最強ガードの大汗さん

汗を大量に吸収し汗ジミを強力に防ぐ「大汗さん」シリーズが拡充。キシリトール加工を施した綿混素材で猛暑にも対応します。

汗取りインナー・綿混胸と背中汗ガード三分袖（超最強大汗さん）

価格：2,990円(税込)

サイズ：S、M、L、LL、3L（カラー：3色展開）

脇だけでなく背中・胸元まで防水布を内蔵したブランド史上最強モデル。

汗取りインナー・綿混ショート丈フレンチスリーブ（大汗さん）

価格：1,790円(税込)

サイズ：S、M、L、LL（カラー：2色展開）

最小限の生地面積で涼しさと汗対策を両立します。

脱げるんジャー＆進化系ブラトップ

“汗をかいたら脱ぎ取れる”発想のシリーズに首用タイプが新登場。

瞬間！汗脱ぎインナー・首（脱げるんジャー）

価格：990円(税込)

サイズ：M～L、L～LL（カラー：1色展開）

襟ぐりの汗ジミや黄ばみ対策に。

ブラトップは3シリーズ計5商品を追加。

汗取りインナー・さらりとやわらか綿ブラタンクトップ

価格：S～LL 2,490円(税込)、3L 2,690円(税込)

サイズ：S、M、L、LL、3L（カラー：4色展開）

汗取りインナー・しめつけない綿混ブラトップフレンチ袖（大汗さん）

価格：2,700円(税込)

サイズ：S、M、L、LL（カラー：3色展開）

冷やしさらっとコットン・ベアトップリブブラキャミソール

価格：2,290円(税込)

サイズ：S、M、L、LL（カラー：5色展開）

冷やしさらっとコットン・チュール使いのワイドリブブラタンクトップ

価格：2,490円(税込)

サイズ：S、M、L、LL（カラー：3色展開）

冷やしさらっとコットン・ワイドリブスクエアブラタンクトップ

価格：2,490円(税込)

サイズ：S、M、L、LL（カラー：3色展開）

メンズ新作もラインアップ

汗取りインナー・綿混背中二重Vネック半袖メンズ（超大汗さん）

価格：S～LL 2,600円(税込)、3L 2,800円(税込)

サイズ：S、M、L、LL、3L（カラー：3色展開）

汗取りインナー・ひびかない綿混メッシュクルーネックメンズ

価格：1,490円(税込)

サイズ：M、L、LL（カラー：2色展開）

汗取りインナー・綿混クルーネック半袖メンズ（大汗さん）

価格：S～LL 1,980円(税込)、3L 2,190円(税込)

サイズ：S、M、L、LL、3L（カラー：4色展開）

男性のケア意識の高まりに応えるメンズアイテムも拡充。

汗悩みを味方にする夏へ♡

猛暑が当たり前になった今、汗を止めるのではなく“かいた後を快適にする”発想が新常識。サラリスト新作は、超最強ガードタイプから脱げるインナー、綿100％ブラトップ、メンズラインまで幅広く展開し、年代や性別を問わず汗悩みに寄り添います。自分の汗タイプに合った一枚を選んで、この夏はもっと軽やかに過ごしてみませんか♡