º£²Æ¤Ï½¾ÍèÄÌ¤ê9¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¼Â»Ü¡¡¹â¹»Ìîµå¡¢¹ñ¥¹¥Ý¤Ï7²óÀ©
¡¡ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤Ï20Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤ÇÍý»ö²ñ¤ò³«¤¡¢º£²Æ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè108²óÁ´¹ñÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ò¡¢½¾ÍèÄÌ¤ê9¥¤¥Ë¥ó¥°À©¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë7¥¤¥Ë¥ó¥°À©Æ³Æþ¤Ï·Ð°Þ¤ä°Õ¿Þ¤¬¸½¾ì¤Ë½½Ê¬¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Áª¼ê¤ÎÂÐ±þ¤ÎÌäÂê¤«¤éº£²Æ¤Î¼Â»Ü¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤¿¡£½©¤Î¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ7¥¤¥Ë¥ó¥°À©¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡7¥¤¥Ë¥ó¥°À©Æ³Æþ¤Î°Õ¿Þ¤äµÄÏÀ¤Î·Ð²á¤Ê¤É¤ò¼þÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤ä¥×¥í¤ò´Þ¤à³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î»ØÆ³¼Ô¤ä´Ø·¸¼Ô¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¹âÌîÏ¢¤Î´Ø·¸¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤â·è¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö7¥¤¥Ë¥ó¥°À©Åù¹â¹»Ìîµå¤Î½ô²ÝÂê¸¡Æ¤²ñµÄ¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë¡Ö2028Ç¯¤ÎºÎÍÑ¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£