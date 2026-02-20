元NMB48の和田海佑（みゆ、28）が20日までに、自身のインスタグラムを更新。オフショットを投稿した。

「オフモードでもかわいい？」と問いかけ、ツインテールのヘアスタイルを公開。ジャージーのようなラフな格好で新幹線ホームに立つ姿をアップした。

また、「お姫様扱いしてね？」とつづり、ティアラをつけた水色のランジェリーショットを披露。「DRWさんのかわいい商品だよ 毎日かわいい新作続々と出てるからCheckしてね」と通販サイトDRW（ドロー）のモデルを務めた姿も投稿した。

ファンやフォロワーからも「超可愛い」「世界一可愛いお姫様」「可愛さと色気がすごい」「かわいいの天才」「パーフェクト」「抜群のスタイル」「セクシープリンセス」「魅惑のプリンセス」「オフモードもアイドルオーラ全開」「オフの姿もレベチ」などのコメントが寄せられている。

和田は兵庫県出身。20年11月にNMB48の研究生公演で劇場デビュー。22年1月に正規メンバー昇格。23年8月発売の28thシングル「渚サイコー！」でシングル表題曲選抜メンバー初選出。25年11月26日の卒業公演でグループの活動を終了。趣味は野球観戦、ホラー映画鑑賞、占い。158センチ。血液型AB。