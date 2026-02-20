【バカでも作れる飯？やってみ？】笑っていられるのも今のうち…作戦開始！＜第13話＞#4コマ母道場
家事の中でも、とくに負担が大きいのが毎日の食事作り。献立を考え、買い物をして、調理して……食べ終われば後片付けまで待っています。そんな手間ひまかけた食事を否定されたら……？ 誰だって腹が立ちますよね。
第13話 妻のたくらみ
【編集部コメント】
いちいち癇にさわることを言うユウスケさん。やはり反省の色も気づきもゼロのようですね……。ただ、今日は義実家で親の手料理が食べられるのでご機嫌のようです。しかしすっかり油断したユウスケさんの近くで、何やら復讐をたくらんでいる様子のレナさん。これから何かが起きるようですね……？
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか
第13話 妻のたくらみ
【編集部コメント】
いちいち癇にさわることを言うユウスケさん。やはり反省の色も気づきもゼロのようですね……。ただ、今日は義実家で親の手料理が食べられるのでご機嫌のようです。しかしすっかり油断したユウスケさんの近くで、何やら復讐をたくらんでいる様子のレナさん。これから何かが起きるようですね……？
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか