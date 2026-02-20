『刀剣乱舞』初のアイススケートショー10月開催決定 氷上で2つの「刃」共鳴
人気PCブラウザ・スマホアプリゲーム『刀剣乱舞ONLINE』を原案とする初のアイススケートショーが、2026年10月3日・4日の2日間、国立代々木競技場 第一体育館にて開催されることが発表された。公演タイトルは『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』となり、後日出演キャストが発表される。
【画像】気になる詳細！『刀剣乱舞』初のアイススケートショー開催
ミュージカル、舞台、アニメ、実写映画、歌舞伎、音楽ライブと多くのメディアミックス展開している『刀剣乱舞』が、次に挑むのは氷の上。「刀」の切っ先が放つ緊張感と、スケート靴の「刃（ブレード）」が刻む麗しき軌跡。氷上で共鳴し合う二つの「刃」が、新次元のスケートエンターテインメントを創り出していく。
なぜ、今、アイスショーなのか。公式は「刀剣男士たちが今回手にするのは「圧倒的なスピード」と「氷上の身体表現」です。刀剣の鋭さと、フィギュアスケートの優雅さ。相反するようでいて、共に「一瞬の閃き」に命を懸ける両者の親和性に着目し、本プロジェクトは始動しました」と説明。
「氷を削る音、冷気に舞う衣裳、そしてLEDスクリーンが創り出す幻想的な風景。五感を刺激する演出により、観客は「氷上の本丸」へと誘われます。氷上を縦横無尽に駆け巡る刀剣男士たちの「一閃」が、フィギュアスケートの技術と融合し、これまでの舞台芸術の常識を塗り替えます。新たな刀剣乱舞の挑戦にどうぞご期待ください」と呼びかけた。
