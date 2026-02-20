現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が20日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。1983年はレオン・リーのトレードが最下位低迷につながったと明かした。

「オレがロッテにいる時に、山本一義さんが監督のときにね、3番、4番、5番でクリーンアップを組んでいたレオンをトレードに出しちゃったんだよ。3人で強烈なクリーンアップが二人になって。あのときは、えっ？ と思ったけどね」

前年の1982年、落合氏はリーグ史上（当時）2人目の三冠王を獲得していた。本塁打数は3番・落合（32本）、4番レロン・リー（15本）5番レオン・リー（22本）だった。

しかし83年2月に、レオン・リーが大洋の斉藤巧（プラス金銭）とトレードされ、新たな外国人投手として元ドジャースのシャーリーを獲得。しかし思うような成績（2年間で50試合5勝7敗11セーブ、防御率4・17）を残せず2年で退団した。

落合氏は「まるっきり活躍しなくてね。なんなんだこのトレードはって、そこからロッテが弱くなった」と、チームは6位に低迷した。