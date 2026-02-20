「針を落とす高揚感」「部屋全体に“暖かい音”」インテリアとしても主役級…始めやすいレコードプレーヤー
デジタル全盛の今だからこそ、アナログ体験が特別なものに感じる。ジャケットを手に取り、盤に針を落とし、音が鳴るまでのわずかな時間さえも楽しむ…その一連の動作が、音楽体験を特別なものに変えてくれる。とはいえ、「機材選びが難しそう」「場所を取りそう」と不安になる人も少なくない。そこで今回は、初心者でも始めやすいレコードプレーヤーを厳選して紹介する。
【写真】「始めてみれば簡単」デジタル時代にとっておきのアナログ音を…
■オーディオテクニカ フルオート レコードプレーヤー AT-LP60X DGM
オーディオテクニカの人気フルオートプレーヤー。スタートボタンを押すだけで自動でアームが動き、再生・停止まで行うため、レコード初心者でも安心して扱える。33/45回転対応で幅広い盤に対応。フォノイコライザー内蔵のため、アンプ内蔵スピーカーへ直接接続できるのも魅力だ。ダークガンメタリックの落ち着いたカラーはインテリアにもなじみやすく、音質と手軽さのバランスが取れた一台。
●おすすめポイント
・フルオートで操作が簡単
・フォノイコ内蔵で接続がシンプル
・信頼の国内ブランドモデル
■ION Audio Max LP 木目
ION Audioのスピーカー内蔵モデル。これ1台あればすぐにレコード再生が可能で、外部機器をそろえる必要がないのが最大の魅力だ。USB接続でPCに録音できるため、アナログ音源をデジタル保存できる点も特徴。33-1/3、45、78回転に対応し、SP盤まで再生可能。木目調デザインで、リビングに置くだけでレトロな雰囲気を演出できる。
●おすすめポイント
・スピーカー内蔵で完結
・USB録音対応
・木目調の温かみあるデザイン
■山善 キュリオム マルチレコードプレーヤー MRP-M100CR
山善の多機能モデル。レコードだけでなく、CD、カセット、AM/FMラジオ、USB、SD再生に対応し、1台でさまざまな音源を楽しめる。リモコン付きで操作も快適。デジタル録音も可能で、昔の音源を保存したい人にも適している。クラシックなデザインは、レトロインテリアとの相性も良い。
●おすすめポイント
・1台でマルチ再生
・リモコン付きで便利
・デジタル録音対応
■VOKSUN レコードプレーヤー S300
VOKSUNのレトロデザインモデル。Bluetooth送受信対応で、スマホ音源をスピーカーとして流すことも可能。USB録音機能も搭載し、アナログ音源の保存にも対応する。スピーカー内蔵でコンパクト設計のため、限られたスペースにも置きやすい。ブラウンのクラシックな外観が部屋のアクセントになる。
●おすすめポイント
・Bluetooth送受信対応
・USB録音可能
・レトロ感あるデザイン
■オーディオテクニカ AT-SB727 サウンドバーガー
オーディオテクニカのポータブルレコードプレーヤー。コンパクトで持ち運びができ、USB充電式。Bluetooth対応でワイヤレススピーカーやヘッドホンと接続可能だ。ユニークな形状でインテリアのアクセントにもなり、アウトドアやイベントでも活躍する。レコードを“持ち出す”という新しい楽しみ方を提案するモデル。
●おすすめポイント
・軽量ポータブル設計
・Bluetooth対応
・USB充電式で手軽
■東京Deco マルチレコードプレーヤー km028
東京Decoの多機能レトロモデル。レコード、CD、カセット、USB再生に対応し、デジタル録音も可能。木目調のクラシックなデザインで、インテリア性を重視する人にもおすすめ。回転速度3段階対応で幅広い盤種に対応する。
●おすすめポイント
・多機能タイプ
・デジタル録音対応
・クラシックな木目デザイン
レコードプレーヤーは、音楽を“聴く”ための機械であると同時に、空間の雰囲気を変える存在でもある。難しそうに見えても、いまはスピーカー内蔵やフルオートなど、初心者でも扱いやすいモデルが豊富だ。サブスクでは味わえない、針を落とす瞬間の高揚感。音楽を“流す”のではなく、“かける”時間を楽しむ。そんなアナログな体験を、今日から始めてみるのも悪くない。
【写真】「始めてみれば簡単」デジタル時代にとっておきのアナログ音を…
■オーディオテクニカ フルオート レコードプレーヤー AT-LP60X DGM
●おすすめポイント
・フルオートで操作が簡単
・フォノイコ内蔵で接続がシンプル
・信頼の国内ブランドモデル
■ION Audio Max LP 木目
ION Audioのスピーカー内蔵モデル。これ1台あればすぐにレコード再生が可能で、外部機器をそろえる必要がないのが最大の魅力だ。USB接続でPCに録音できるため、アナログ音源をデジタル保存できる点も特徴。33-1/3、45、78回転に対応し、SP盤まで再生可能。木目調デザインで、リビングに置くだけでレトロな雰囲気を演出できる。
●おすすめポイント
・スピーカー内蔵で完結
・USB録音対応
・木目調の温かみあるデザイン
■山善 キュリオム マルチレコードプレーヤー MRP-M100CR
山善の多機能モデル。レコードだけでなく、CD、カセット、AM/FMラジオ、USB、SD再生に対応し、1台でさまざまな音源を楽しめる。リモコン付きで操作も快適。デジタル録音も可能で、昔の音源を保存したい人にも適している。クラシックなデザインは、レトロインテリアとの相性も良い。
●おすすめポイント
・1台でマルチ再生
・リモコン付きで便利
・デジタル録音対応
■VOKSUN レコードプレーヤー S300
VOKSUNのレトロデザインモデル。Bluetooth送受信対応で、スマホ音源をスピーカーとして流すことも可能。USB録音機能も搭載し、アナログ音源の保存にも対応する。スピーカー内蔵でコンパクト設計のため、限られたスペースにも置きやすい。ブラウンのクラシックな外観が部屋のアクセントになる。
●おすすめポイント
・Bluetooth送受信対応
・USB録音可能
・レトロ感あるデザイン
■オーディオテクニカ AT-SB727 サウンドバーガー
オーディオテクニカのポータブルレコードプレーヤー。コンパクトで持ち運びができ、USB充電式。Bluetooth対応でワイヤレススピーカーやヘッドホンと接続可能だ。ユニークな形状でインテリアのアクセントにもなり、アウトドアやイベントでも活躍する。レコードを“持ち出す”という新しい楽しみ方を提案するモデル。
●おすすめポイント
・軽量ポータブル設計
・Bluetooth対応
・USB充電式で手軽
■東京Deco マルチレコードプレーヤー km028
東京Decoの多機能レトロモデル。レコード、CD、カセット、USB再生に対応し、デジタル録音も可能。木目調のクラシックなデザインで、インテリア性を重視する人にもおすすめ。回転速度3段階対応で幅広い盤種に対応する。
●おすすめポイント
・多機能タイプ
・デジタル録音対応
・クラシックな木目デザイン
レコードプレーヤーは、音楽を“聴く”ための機械であると同時に、空間の雰囲気を変える存在でもある。難しそうに見えても、いまはスピーカー内蔵やフルオートなど、初心者でも扱いやすいモデルが豊富だ。サブスクでは味わえない、針を落とす瞬間の高揚感。音楽を“流す”のではなく、“かける”時間を楽しむ。そんなアナログな体験を、今日から始めてみるのも悪くない。