カプコン社の人気ゲームシリーズ「バイオハザード」の公式Xが20日に更新され、2月27日発売予定の「バイオハザード レクイエム」について、不正な手段でのゲーム入手が疑われる同作のプレイ動画が多数確認されたとして注意喚起した。

同Xに「『バイオハザード レクイエム』を楽しみにお待ちいただいている皆様へ」と題した文書が掲載され、「現在、不正な手段でのゲーム入手が疑われる『バイオハザード レクイエム』のプレイ動画が多数確認されています」とし、「本作を心待ちにしていただいているお客様のためにも、本作の発売日前に動画配信サービスやSNSなどでプレイ動画を公開・投稿する行為は行わないようにお願いいたします」と注意喚起した。

続けて「本作の発売前になされたプレイ動画の投稿等は、著作権の侵害となるだけでなく、他のお客様の気持ちを害する行為になりますので、発見次第、削除や警告等、毅然とした対応を行っております」と警告し、「また、本投稿をご覧いただいている皆様におかれましても、該当の動画をご覧になられた場合は、視聴・拡散されないようご注意いただければと存じます」と呼びかけた。

「私たちは本作を通して、『謎と緊張が交錯するストーリー』や『未知なる脅威へと挑むスリリングなゲーム体験』をお届けしたく考えております。他の方の感動を損なわぬようご協力いただければ幸いです。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と伝えた。