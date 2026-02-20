INI池崎理人、才能溢れる色鉛筆アートが話題「才能の塊」「質感の表現力が神」
【モデルプレス＝2026/02/20】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の公式Instagramが、2月19日に更新された。池崎理人（※「崎」は正式には「たつさき」）による色鉛筆アートが公開され、反響を呼んでいる。
【写真】24歳男性アイドル「才能の塊」色鉛筆アート
同日放送されたMBS／TBS系『プレバト！！』（毎週木曜よる7時〜）にて、池崎はミャクミャクのぬいぐるみを色鉛筆で描いた作品を公開。ぬいぐるみの柔らかい質感を丁寧に表現した塗り方が高く評価され、リアルさと丁寧さが称賛された。また、番組内の昇格試験に初挑戦。3ランク昇格という快挙を達成していた。投稿にて、池崎は「最高の成績残せたし、くっきー！さんと再会できてこの上無い喜びでした」と、お笑いコンビ・野性爆弾のくっきー！と共演したことについても喜びをつづっている。
この投稿には「上手すぎる」「才能の塊」「リアルすぎてびっくり」「質感の表現力が神」「3ランク昇格は納得」「INIの誇り」「次の作品も楽しみ」といった絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
