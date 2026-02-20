（キャスター）

去年11月中旬から雨が少なく全国的に記録的な少雨となっています。県内でも影響が少しずつ出始めています。

（気象予報士）

県内でも雨が少ない状態が続いています。去年11月中旬からきのう19日までの雨の量は、平年と比べて、鹿児島市で37%、鹿屋市で41%など、県本土は軒並み半分以下。種子島の西之表でも54%しか降っていません。

この少雨の影響で、節水を呼びかけている地域もあります。種子島・西之表市の西京ダムです。

市内の上水道のおよそ4割をまかなっていますが、貯水量が減り、2メートル近く水位が下がりました。壁面も水位の変化による色の違いが出ていました。

これを受け、西之表市は先月31日から防災無線で節水を呼びかけています。

（西之表市水道課 宮田重幸課長補佐）「ダムだけでなく川もせき止めて無駄に水を放流させないように考えている。天気任せにせず対策をしていきたい」

枕崎市では

こちらは、枕崎市の井戸です。

「黒と白の境目がある、通常はそこまで（水量が）高い」

およそ8900世帯の生活用水をまかなっていますが、井戸の水は普段より4割ほど減っています。

（枕崎市役所水道課 山粼弘人参事）「今週末も雨予報だから、雨が降ることを期待したい」

観光資源にも…

観光資源に影響が及ぶおそれも出てきています。指宿の温泉です。雨水が地下で温められることによって湧き出ます。

しかし、指宿市によりますと、1週間前から温泉の出る量が半分以下に減っているといいます。

（弥次ヶ湯温泉 東郷邦照さん）「全国的にも雨不足で、お湯の量が少ないのは事実。止まったら心配」

（常連客）「最近雨が降っていないから心配、何十年も通っているところだから」

県内の市町村の水源は…

MBCは県内全ての市町村の水源について取材しました。

通常の水量という自治体が多かった。日置市や垂水市などは、顕著ではないもののやや減少傾向にある地域も。

西之表市のようにすでに予防的な節水が呼びかけられているのが、三島村の黒島と徳之島の天城町でした。

（キャスター）

今後いつ雨が降るのか気になりますね。

（気象予報士）

鹿児島市の予想を見てみると、あさって22日以降、雨マークが多い。前線の影響を受けやすい予想ではあります。

これまでの水不足を解消するほどの量となるのか、今後の降り方に注目です。

