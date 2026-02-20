テレビ朝日ホールディングスの早河洋会長らが２０日、オンラインで「新経営計画説明会」を行った。

冒頭で「現行の経営企画では２年連続で視聴率３冠を獲得するなど大きな成果をあげることができました」と成果を報告。新たな経営計画については「新たな展開で革新的な成長を遂げるため、『ＳＴＡＲＴ ＵＰ テレ朝！！』をスローガンにした４か年の経営計画を策定いたしました。様々な挑戦によりまして売上額４０００億円台の達成を目指します」と語った。

来月２７日には東京・有明に「東京ドリームパーク」が開業するが「テレビ朝日のコンテンツ制作力と新拠点・東京ドリームパークの両輪で大きな成長を実現します」と約束。「これまでと変わらずコンテンツファーストの姿勢は堅持し、ＩＰ開発、イベントでトップを獲得し、生み出された強いコンテンツでグローバルにも展開して参ります」と続けた。

１０周年を迎えるＡＢＥＭＡなど配信プラットフォームの価値最大化、ＡＩクリエイティブスタジオの新設、アニメＩＰ倍増計画などについても説明した。