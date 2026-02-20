ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子スロープスタイル（ＳＳ）で冬季五輪の日本女子最年少１９歳で金メダルに輝いた深田茉莉（ヤマゼン）が２０日、イタリア・ミラノで会見に臨んだ。

この種目で日本勢初の金メダルの快挙から２日たった。１９歳のニューヒロインは「ＳＳでメダルを取れたことはすごくうれしいです。（９日の）ビッグエアで（メダルに届かず）自分のやりたいことができず、とても悔しい思いをした。今までみんなでやってきたことを出すことができなかった。ＳＳでは諦めずにみんなでやってきたことを出し切ることを思って滑って、その結果メダルを取れたことがうれしいです」と笑顔で振り返った。

１３歳の時から約６年間、一番近くで指導してくれたのが佐藤康弘コーチ。苦楽をともにした恩師へ「スノーボードの技術面だけでなく、人間性も教わった。約２年前、大会に出ずに練習に集中する時がありました。２〜３か月、練習がきつすぎて、終わりが見えなくて。私は少し練習に身が入っていない時がありました。その時にやっさん（佐藤氏）に時間と場所は簡単には作れない。『練習できていることに感謝しないといけない。今自分ができることをやらないといけない』と言ってもらいました。あそこでずっと練習していたから、今の自分があると思う」と感謝の思いを口にした。