シネマティックで、雰囲気重視のゲーム実況をお届け『SaltSnake』、目標は世界一幸せなブタにすること『めんべぇ家』をご紹介します。

シネマティックで、雰囲気重視のゲーム実況をお届け『SaltSnake』

今週のピックアップ

『収容違反 - Three Man Army | SCP: 5K』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

SaltSnakeさん：「コンテンツクリエイターの『SaltSnake（ソルトスネーク）』です。よろしくお願いいたします。シネマティックで没入感のあるゲームプレイをYouTubeの方にアップロードさせていただいております」

――YouTubeでのご活動をはじめたきっかけは何ですか？

SaltSnakeさん：「自分のやってるゲームをより多くの方に知ってもらいたかったからですね。自分は昔から映画とゲームがすごく好きで、おすすめの作品を友人に紹介するのも好きだったんです。この時代、ゲームがたくさん生まれる中で、日本での知名度が低くて埋もれてしまうようなゲームは、すごくたくさんあると思っています。そこで、自分が何かできないかなと考えた時に、ゲームの雰囲気を尊重したゲームプレイを自分で撮影して、シネマティックに編集して『映画のようなゲーム動画』を作ることで、自分も広報の力添えになるのではないかなと思って始めたのがきっかけになります」

――おすすめの動画は何ですか？

SaltSnakeさん：「おすすめは『収容違反 - Three Man Army | SCP: 5K』というタイトルの動画です。この『SCP: 5K』というのは、著名なネットコンテンツであるSCPを題材にしたサバイバルホラーゲームなんですけど、その物語の見せ方とか演出、キャラクター、音楽、編集にもこだわった1本ですので、SaltSnakeチャンネルの特徴が1本に集約されたものになっております。 動画のアウトロに、知り合いの作曲家兼サウンドデザイナーの『TAKESHI』さんという方からいただいた楽曲を使わせていただいておりまして、この楽曲はSaltSnakeチャンネルをイメージして作っていただいた特別な1曲ですので、非常に動画の雰囲気ともマッチしております。ぜひ最後まで見ていただけると幸いです」

収容違反 - Three Man Army | SCP: 5K

https://youtu.be/tqrhm8bYzdM?si=HrYuCIkcMBMvuC3M



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

SaltSnakeさん：「SaltSnakeチャンネルでは一般的なゲームプレイとは少し違った、シネマティックで没入感のあるゲーム体験を大切にしております。SaltSnakeチャンネルをきっかけにゲームに興味を持っていただき、『自分もやってみたいな』と思ってもらえたら嬉しいです」

ゲームの魅力が詰まった動画が満載ですので、この機会にSaltSnakeさんの動画をぜひご覧ください！

YouTubeチャンネル『SaltSnake』

https://www.youtube.com/@saltsnake

Xのアカウント『SaltSnake』

https://x.com/SaltSnakeyt

YouTubeチャンネル 作曲家兼サウンドデザイナー『TAKESHI』

https://www.youtube.com/@moregore_hardcore

目標は世界一幸せなブタにすること『めんべぇ家』

今週のピックアップ

『【徹底解説】週1回の豚のお風呂の入れ方』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

めんべぇ家さん：「もともとはペットとして飼っている豚の日常を投稿しているチャンネル『めんべぇ家』なのですが、いろいろな縁があって、今は豚と触れ合える場所『豚小屋』も運営しています」

――YouTubeでのご活動をはじめたきっかけは何ですか？

めんべぇ家さん：「単純にスマホの容量不足がきっかけなんです。最初はGoogleドライブに動画を保存していたんですけど、すぐに容量がいっぱいになってしまって、無料で無限に保存できる場所を探していたら『YouTubeなら容量を気にせずアップできる』と知ったので、ストレージ代わりとして使い始めたのが最初ですね」

――おすすめの動画は何ですか？

めんべぇ家さん：「おすすめは『【徹底解説】週1回の豚のお風呂の入れ方』というタイトルの動画です。お風呂での撮影になるのでカメラの動きが難しかったですね。豚のお風呂の入れ方について詳しく説明しているので、ぜひ見てもらえたらと思います」

【徹底解説】週1回の豚のお風呂の入れ方

https://youtu.be/UFfxmvAei7E?si=_uzVthPGzDLosYGj



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

めんべぇ家さん：「ぜひ、マイクロブタとの触れ合い体験ができる『豚小屋』に遊びに来てほしいです。実は、テレビ番組の『月曜から夜ふかし』にも出演したので、そちらもチェックしていただければ嬉しいです」

マイクロブタのめんべぇをはじめ、たくさんのブタさんの動画が見れますので、この機会にめんべぇ家さんのチャンネルをご覧ください！

YouTubeチャンネル『めんべぇ家』

https://www.youtube.com/@pig-menbe

Instagramのアカウント『めんべぇ家』

https://www.instagram.com/miclo_pig_menbe

マイクロブタさんとのふれあい体験『豚小屋』

https://page.line.me/295gjchh?oat_content=url&openQrModal=true

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島