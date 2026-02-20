現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が20日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。現役時代に対戦した最強チームは西武ライオンズとし、一番嫌な投手は郭泰源と言い切った。

「（当時の西武は）点数も取れたけどピッチャーも良かった。渡辺久信、工藤公康、郭泰源。この3人にプラス鹿取義隆がいて。あと中継ぎ陣はそろっていたし、それを打ち破るのは大変でしたよ」

その中には3冠王を3度獲得し、全盛期ともいえる落合氏が最も苦手とした投手がいた。

一番嫌なピッチャーを聞かれた落合氏は「郭泰源だよ」と即答。

「（凄かった球種は）真っすぐとスライダー。スライダー速かったよ」と振り返った。

「スリークオーターくらいから投げてくるピッチャーでね。郭泰源に本気で投げてこられたら、とてもじゃないけど太刀打ちできなかったもん。クリーンアップだけ本気になって投げるんだよ。で、8番、9番にはよく打たれるんだよ。手を抜くから」

対戦成績は、2年連続三冠王を獲得した85、86年の2シーズンで12打数1安打と抑えられた。