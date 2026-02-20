伸びのあるスケーティングとはじける笑顔に世界中が湧きました。ミラノ・コルティナ五輪、フィギュアスケート女子で新潟市出身の中井亜美選手が日本時間20日、フリーに臨み、銅メダルを獲得しました。



新潟市出身の中井亜美選手がメダルをかけて挑んだフリー。



中井選手がかつて拠点にしていた新潟市のアイスアリーナでは……





「亜美ちゃん頑張れ～」指導していたコーチなど多くの人が見守りました。冒頭の大技。切り札のトリプルアクセルを決め、勢いに乗ります。＜実況＞「トリプルルッツ、ダブルアクセル、ダブルアクセルのシークエンス」磨いてきた表現力……のびやかに、華麗に舞います。充実の表情で滑り切りました。＜実況＞「ショートとのトータルが219.16で3位、初出場のオリンピックで17歳・中井亜美、銅メダル！」ショートプログラムとの合計で3位に入り、涙を見せる場面も。【中井亜美選手】「本当に夢の舞台でこうやって演技するだけでもすごいことなのにこうやってメダルもとれて本当に夢がかなった気分です」

この快挙に地元・新潟市は祝福ムードに包まれました。小学生時代に指導していたコーチは……



【アイビススケーティングクラブ 渡部泉コーチ 】

「プレッシャーがあったと思いますけど、とても精一杯頑張ってくれているというのが伝わってきて、最初から最後まで涙、涙で」



【アイビススケーティングクラブ 渡部幸祐コーチ 】

「努力は裏切らないと。いまできるベストを尽くそうという気持ちが伝わってくる演技だった」



小学3年のときには渡部コーチのもと、補助具をつけて3回転ジャンプに挑戦していました。



自らしたためたジャンプ成功のポイントは「助走のスピード」と「早く回る」こと。



＜小学5年当時の中井亜美選手＞

「4回転とか、トリプルアクセルをチャレンジして降りることが目標です」

中学進学と同時に練習拠点を千葉県に移し、国際大会の経験が豊富なコーチの指導を受けてきました。



中学生のころ取材したときには……取材カメラが気になってしまう一面も。



あれから3年。オリンピック前の公開練習では……50人を超える報道陣が見つめるなか、3回転のジャンプを堂々と決めていきます。

＜五輪直前の中井亜美選手＞

「たくさん新潟からも応援してくれていますし、その気持ちを裏切らないように。メダルを取れるような練習をして、本番でいい演技がしたいです」



迎えた初めてのオリンピック。ショートプログラムで3つのジャンプをすべて着氷しました。



＜実況＞「とてつもないオリンピックデビューになりました」



今シーズン、ショートの世界最高得点に迫る自己ベストを出し、トップに立ちました。



【ショート首位直後の中井亜美選手】

Q）すごかったですね

「はい、自分でもびっくりするぐらいの出来で、すごく点数も高得点をいただけたので……最後の最後まで楽しむぐらいの気持ちでフリーに挑めたらいいなと思います」



そして、最終滑走で登場したフリー。

その頃、中井選手の母校、女池小学校では……



朝の会では後輩たちが華麗な演技に心躍らせていました。



＜女池小・3年生＞

「朝6時半くらいに早起きして中井亜美選手のトリプルアクセルを見たいという一心で起きて、最後まで見ることができました」



＜女池小・3年生＞

「緊張せずにずっと笑顔で滑れるのがすごいと思いました」





6年生の教室では、その活躍を静かに見守る女の子がいました。



＜中井選手と交流のあった6年生＞

「私が1年生のころに亜美ちゃんが6年生で掃除をするときの班が一緒でよく一緒に遊んで、亜美ちゃんが優しくて笑顔がかわいかった」



当時6年生だった中井選手とかくれんぼをしたり手紙を交換したりしていたといいます。



「掃除頑張っていてえらいねとか、これからも頑張ってねとか書いてありました。とにかく優しくて憧れる先輩でした」

一方、20日朝の新潟駅では快挙を祝う号外が配られました。



＜まちの人＞

「（浅田）真央ちゃんが大好きでみたいな話も聞いていたのですごく応援していたんですけど、すばらしいと思います」



「今これ見て知ったので、新潟の方で結果気になっていたのですごいうれしいです」



表彰式でも喜びを爆発させた中井選手。はじける笑顔で初めての大舞台を戦い抜きました。



【中井亜美選手】

「みんな頑張っているから自分も頑張ろうという気持ちに自然と切り替わって、このオリンピックを存分に楽しむぞという気持ちで行けたので、本当によかった。次のオリンピックもまた帰ってこられるように、もっと頑張らないといけないところもたくさんあると思うので、しっかりと頑張ってまたこれよりもっといい景色が見られるように頑張りたい」



新潟からオリンピックの表彰台へ……大きな成長を遂げた17歳の笑顔は世界中へと広がりました。

