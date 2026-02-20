B2青森がU18所属の三上愛琉をユース育成特別枠で登録…北谷GM「多くのことを学んでほしい」

2月20日、B2東地区の青森ワッツは、U18に所属している三上愛琉をユース育成特別枠で登録することを発表した。三上の背番号は41。活動期間は3月31日までとなる。

青森県青森市出身で現在18歳の三上は、174センチ65キロのポイントガード。青森U15にも在籍していた経歴を持ち、同選手にとっては初のユース育成特別枠での登録となる。

今回の発表に際して、三上は「まずはこのような機会をくださり、本当にありがとうございます。これからにつながるとてもいい経験になるので、たくさんのことを吸収し、少しでもチームに貢献できるように頑張ります」と、クラブを通じてコメント。

青森の北谷稔行ゼネラルマネージャーは、「ボールハンドリングは素晴らしいものがある一方、ポイントガードとしてまだ足りないゲームコントロールの部分をプロの世界で練習することで身につけてもらいたいと思います。何度も何度もトライ＆エラーの繰り返しになると思いますが、それこそが成長への糧になります。また、試合への準備や練習の姿勢など、先輩たちの背中を見て、実際に肌で感じ、多くのことを学んでほしいと思います」と、クラブ生え抜きの有望株のさらなる成長に期待を寄せた。





