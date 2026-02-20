あいみょんが、長岡亮介、會田茂一とのバンド OJAMASHIMA’s（おじゃましまーず）の初ライブ映像を自身のYouTubeチャンネルにて公開した。

同バンドの結成のきっかけとなったのは、昨年10月にリリースされたあいみょんの18枚目のシングル『ビーナスベルト』に収録されたカップリング楽曲「おじゃまします」。同曲のアレンジを担当した會田が、長岡の参加を提案し、3人が初めて一緒にレコーディングを行い交流が深まった。11月には、長岡がパーソナリティを務めるラジオ番組『CITROËN FOURGONNETTE』にあいみょんと會田が出演したことを機に、バンド結成から初ライブ開催まで一気に実現した。

OJAMASHIMA’sの初ライブは、1月15日に赤坂カントリーハウスにて開催。当日までにはバンドのX（旧Twitter）アカウントがひっそりと立ち上がっていたのみで、結成やライブに関する告知はほぼ行われず、販売されたチケットは2席のみ。当日にあいみょんのInstagramアカウントで突如ライブの模様が生配信され、あいみょん、長岡、會田に加え、アコーディオンに佐藤芳明、パーカッションに三星章紘を迎えて行われた。

なお本映像は、1カ月限定の特別公開となる。

