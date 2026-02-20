全部ほしい。サンリオのレトロかわいいデザインがカプセルトイに！

ベネリックは2月中旬より順次、サンリオのキャラクターたちをデザインしたカプセルトイの新商品「サンリオキャラクターズ レトロレッスンバッグミニキーホルダー」（全5種／1回400円）と「サンリオキャラクターズ レトロ壁掛け時計風クリップキーホルダー」（全6種／1回400円）を全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売しています。

■「サンリオキャラクターズ レトロレッスンバッグミニキーホルダー」（全5種）

どこかなつかしいキルティング風生地のレッスンバッグを、そのまま小さくしたようなキーホルダー。おなまえラベルや背面の総柄デザインなど、かつての思い出がよみがえるようなこだわりを随所にちりばめました。

「ハローキティ」「リトルツインスターズ」「ポチャッコ」「マロンクリーム」のほか、ポチャッコ、けろけろけろっぴ、タキシードサム、バッドばつ丸をデザインした「サンリオキャラクターズ」の全5種がラインアップ。

ファスナー付きの安心仕様で、手持ちのリップやミラーなどを入れてポーチとして使用できます。

■「サンリオキャラクターズ レトロ壁掛け時計風クリップキーホルダー」（全6種）

どこかレトロなデザインの丸い壁掛け時計を、そのままミニチュアにしたようなアイテム。

「ハローキティ」「マイメロディ」「ポムポムプリン」「リトルツインスターズ」「バッドばつ丸」「けろけろけろっぴ」の全6種がラインアップ。全キャラクターの顔が見やすいように配置した時針と分針は、1時53分（いちごさん）を指しています。

上部にはボールチェーン、背面にはクリップ付きで、バッグに付けたりブックスタンドに挟んだり、多様な飾り方が可能です。

■商品詳細

商品名：サンリオキャラクターズ レトロレッスンバッグミニキーホルダー（全5種）

発売日：2026年2月中旬より順次

価格：1回400円

対象年齢：15歳以上

サイズ：約W100×H75mm

素材：ポリエステル・アクリル・鉄

取扱店舗：全国のカプセルトイ自販機コーナー

商品名：サンリオキャラクターズ レトロ壁掛け時計風クリップキーホルダー（全6種）

発売日：2026年2月中旬より順次

価格：1回400円

対象年齢：15歳以上

サイズ：約φ40×D5mm

素材：ABS・PET・鉄

取扱店舗：全国のカプセルトイ自販機コーナー

備考：時計としての機能はありません。

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660250

（エボル）