ジーユー×星のカービィ。愛らしいコラボレーションコレクションが多数登場！
｢YOUR FREEDOM 自分を新しくする自由を。｣がブランドメッセージのジーユーは5月1日、「星のカービィ」とのコラボレーションアイテムを全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売開始します。
■「プププリゾート」をテーマにしたアイテムを多数展開
今回のコレクションは、“「プププリゾート」であきれかえるほど平和なリゾート気分を楽しもう！”がテーマ。
リゾートを満喫するカービィやワドルディたちのデザインがポイントのTシャツや、おうちの中でも楽しめるラウンジウェアなど、多数のアイテムを用意しました。
ウィメンズは、おいしいものがたっぷりの「プププリゾート」にちなみ、フルーツやスイーツをプリントしたTシャツをはじめ、遊んで食べて、のんびりしたりと、リゾート気分を楽しむカービィとワドルディたちをモチーフにしたパジャマやバッグを展開します。
メンズは、クラシックなドットデザインを取り入れたTシャツと、リゾート感あふれるヤシの木や、浮き輪でくつろぐワドルディをデザインしたラウンジセットをラインアップ。
キッズは、ウィメンズと同じくフルーツやスイーツの柄を取り入れたプリントのほか、泳いだり、遊んだりと、リゾートを楽しむカービィたちのかわいらしい姿がポイントのTシャツと、スウェットショーツを展開します。
おうちの中でも外でも、カービィたちと一緒にリゾート気分を楽しめるアイテムをぜひ、チェックしてみてはいかがでしょうか。
◇「星のカービィ」について
ハル研究所と任天堂が開発し、任天堂が発売する人気ゲームシリーズ。 「星のカービィ」の最新情報については以下のページにて確認してください。
https://www.kirby.jp/
■コレクション概要
販売期間：2026年5月1日より販売開始
販売店舗：ジーユー店舗およびオンラインストア
商品数：ウィメンズ2型・メンズ2型・キッズ3型・グッズ1型
価格帯：990円〜2,990円
※コレクション全ラインナップおよび各商品の詳細は特集ページにて確認してください。
https://www.gu-global.com/jp/ja/feature/contents/collaboration/kirby
■商品ラインナップ
【WOMEN】
【MEN】
【KIDS】
【GOODS】
© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
（エボル）