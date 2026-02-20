ロサンゼルス・ドジャースは18日、公式Xを更新。キャンプインした山本由伸（27）や佐々木朗希（24）らが、ドジャースナインの身体能力について明かす動画を公開した。

動画は、「チームで腕立て伏せが最もできる選手とできない選手は？」というユニークな質問にナインが答えるもの。爽やかに登場した山本は、一番できる同僚を、ムーキー・ベッツ（33）と即答。続けて、一番できない選手を問われると「朗希」とぽつり。いたずらっぽく笑みを浮かべる山本に、カメラマンも思わず「ハハハ」と爆笑していた。

一方、佐々木は、他の選手からも名前の挙がったキム・へソン（27）を一番腕立て伏せができる選手と回答。できない選手については、日本語で、「できないのは、僕です」と少し早口で自虐していた。

この投稿には、Xユーザーから「佐々木腕立てできないのねw スポーツできる人ってみんな余裕なのかと思ってたわ」「朗希くん Fight」「面白い質問だ笑」といったコメントが寄せられている。