Maison de FLEURからシナモロールのお誕生日を記念したぬいぐるみチャームが登場

ストライプインターナショナルが展開するブランド「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」は3月6日、サンリオのキャラクター「シナモロール」とのコラボアイテムを、ECサイト「STRIPE CLUB」にて発売します。

■サテンリボンやベレー帽をあしらった特別仕様

同商品は、3月6日に誕生日を迎える「シナモロール」へのお祝いとして登場する特別仕様のぬいぐるみチャームです。

デザインは、ブランドのアイコンであるリボンを「シナモロール」の耳に飾り付け、頭にはベレー帽をくわえています。胸元にはビジュー付きのサテンリボンをあしらい、おめかししたデザインに仕上げました。

カラーは淡いブルーとピンクの2色を用意。ブルーにはシルバー、ピンクにはゴールドの金具をあわせました。もふもふな触り心地も特徴です。

また、Maison de FLEUR 池袋サンシャインシティ店では、一般発売に先駆けて2月27日より販売を開始します。

■商品概要

商品名：シナモロール ビジューリボンチャーム

カラー：Sax、Light Pink

発売日：2026年3月6日 20:00〜

販売場所：

自社ECサイト「STRIPE CLUB」（https://stcl.page.link/3mjz）

Maison de FLEUR サンシャインシティ店 ※2月27日先行発売

価格：3,950円

（C）’26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L664761

（フォルサ）