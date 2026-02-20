世の中の話し上手な人がうらやましい。もっとスムーズに話ができたら、仕事も人生もきっとうまくいきそうなのに。でも、どうしたらいいのかわからない……。そんなふうに会話に不安や苦手意識を持つ人は、じつは多いのではないでしょうか。森優子さんの著書『話し下手でも、ラクに言えるコツ 超シンプルに伝える！』（青春出版社）から、どんな場面でも、どんな相手とでもラクに会話できる、伝えたいことがちゃんと伝わるコツを紹介します。

語尾に「。」をつけるつもりで話すと、

断定気味になって伝わりやすい

会話が苦手、怖いと感じる人は否定されたらどうしようという不安があるのではないでしょうか。

自分の言ったことを頭から否定されたらどうしよう。相手に正しく伝わらなかったり、違ったニュアンスで受けとられてしまって否定されたらどうしよう……と、心配する気持ちです。

相手に伝えたいことが伝わりにくい人のなかに、話す1文が長い人がいます。なぜなら「。」がないからです。

これは決して会話が怖い人に限ったことではありません。

「○○会社に行ってきたのですが、社長は外出していて会えなかったのですが、専務が出てきてくれたので、一応説明はしてきました」

このように部下から報告を受けたとしましょう。

もちろん、落ち着いて耳を傾ければ言っていることは伝わるのですが、作業の片手間に部下の報告を聞かざるを得ないときは、内容がしっかり伝わりません。なぜなら1文が長いからです。「〜ですが」「〜ので」が多いと、1文が長くなるのです。

では、1文を短くして「。」を語尾につけてみましょう。

